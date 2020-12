Prošle sezone bio je na prosjeku od 20 koševa po utakmici što mu je bila najbolja sezona u karijeri, a trener Utah Jazza Quin Snyder je poručio kako očekuje više šuteva od njega.

Poslušao ga je hrvatski snajper Bojan Bogdanović, ali ruka nije slušala. Imao je jednu od najlošijih šuterskih večeri otkako je u NBA ligi, pogodio je samo tri od 16.

Bogdanović je propustio prošlosezonski play-off zbog ozljede, a zglob na desnoj ruci nije još došao na radnu temperaturu. Njegov Utah izgubio je kod kuće od Minnesote 116-111, a Babo je skupio svega devet poena.

Curile su trice iz otvorenih šuteva, promašio je i nekoliko čistih zicera i govor tijela je odavao da nije to to. No treba shvatiti da ga jako dugo nije bilo na parketu i trebat će mu neko vrijeme da se vrati u prošlosezonsku formu kada je bio dominantan i jedan od najboljih igrača svoje momčadi. Pa ne zaboravimo samo one koševe za pobjedu ili kada je redao trice na traci. Ma bio je nezaustavljiv i jedan od najboljih šutera lige, ali dok njega ne ide, velike probleme ima Juta.

Vidjelo se i u play-offu koliko im Babo fali, a kada uz to zakaže i Donovan Mitchell, ne piše se dobro. Zabio je 'spider' 21 poen, ali uz katastrofalan šut 6/23.

Najbolji je bio Clarkson koji je ubacio 23 poena, a kod Minnesote je D'Angelo Russell zabio 23.

Houston je u susret protiv Portlanda ušao bez četvorice košarkaša koji su završili u izolaciji, ali najbitnija vijest je bila da se vratio zločesti dečko James Harden. 'Brada' je bojkotirao treninge, nije se htio pojaviti u kampu uoči početka sezone, partijao je po striptiz klubovima i sve to kako bi natjerao klub da ga razmijeni. To se nije dogodilo već je prvu utakmicu propustio zbog kršenja mjera, ali sada nije mogao birati. Morao je igrati.

A to je odradio sa stilom. Za 43 minute igre Harden je utrpao 44 koša uz 17 asistencija, a vodio je pravi revolveraški obračun sa C.J McCollumom koji je utrpao isti broj poena, ali Portland je na kraju slavio 128-126 nakon produžetka. Lillard je za pobjednike zabio 32, a Harden je veliku pomoć imao u Woodu koji je zabio 31 dok John Wall nije ni nastupio.

Phoenix je izgubio od Sacramenta 106-103, a ova utakmica pokazala je da hrvatski košarkaš Dario Šarić neće imati baš laganu sezonu. U paklenoj konkurenciji na krilnim pozicijama, Šarić nije odigrao ni minute. Najbolji kod pobjednika bio je Fox koji je zabio 24, a Booker je utrpao 26.