Bogdanović je srušio Dončića! Sjajnom tricom uništio Dallas

Jednu utakmicu propustio je zbog problema s gležnjem, a Knicksima je ubacio 13 koševa, što je bilo samo zagrijavanje za Dallas. Bojan Bogdanović odigrao je ponajbolju utakmicu sezone u pobjedi Detroita nad Mavericksima (131-125). Bio je to fantastičan susret, prepun preokreta, koji je na kraju otišao i u produžetke. Pistonsi su tamo bili mirnije ruke za šestu pobjedu u 24 utakmice. Bila je to i jedina utakmica večeri pa su brojni gledatelji mogli uživati.

Babo je ubacio 30 koševa za 41 minutu igre, uz sjajan šut deset od 14! Trica mu je bila na fantastičnih pet od šest, imao je i četiri skoka i četiri asistencije. Na utakmici je jedino više zabio Luka Dončić koji je brojao do 35, ali uz puno lošiji šut (13/25). Dodao je pet skokova i deset asistencija.

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Bogdanović je vukao Pistonse tijekom utakmice, ali junak produžetka bio je Killian Hayes. Od 22 koša, čak osam zabio je u produžetku, a posebno bitne bile su dvije trice zaredom kod rezultata 125-125. To je na kraju i presudilo pobjednika.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Najbolji hrvatski košarkaš bio je posebno inspiriran, htio je srušiti Dončića, a ishvalio ga je i trener Dwayne Casey.

- Na kocki je za Bogdanovića večeras bio europski košarkaški ponos jer je igrao protiv Luke. Napravio je ono što on radi. Siguran sam da je Luka odrastao gledajući Bogdanovića, obojica su se željela istaknuti u ovoj utakmici.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS

Nakon nešto lošije partije protiv Knicksa, Babo se vratio u svoju standardnu konfiguraciju. Ove sezone samo jednom zabio je više, 33 Hawksima, a prosjek mu je i dalje sjajan. Na 20.3 je koša po utakmici. Gotovo sigurno se neće boriti za play-off, no u Pistonsima je dobio dvogodišnji ugovor s kojim si je osigurao egzistenciju do kraja života te priliku izaći iz sjene i demonstrirati svoju klasu. To sada i radi.

