Bohar predstavljen u Osijeku! 'Trener kao Bjelica se ne odbija'

ODMAH JE HTIO DOĆI "Kada trener kao što je Nenad Bjelica iznese planove koje klub ima, to je bilo ono zašto sam odlučio doći u Osijek. Odgovara mi najviše igrati napadački''

<p><strong>Damjan Bohar (28)</strong> predstavljen je u Osijeku, a kako je najavljeno potpisao je ugovor na tri godine. Na njegovoj prirodnoj poziciji <strong>Nenad Bjelica </strong>ima na raspolaganju ima Petra <strong>Bočkaja </strong>i Merveila <strong>Ndockyta</strong>, ali Bohar je trenerova najveća želja za spomenuto mjesto. </p><p>- Dešnjak sam, ali volim igrati na lijevoj strani da mogu povući prema sredini i pucati na gol - rekao je svoja nadanja na predstavljanju simpatični Slovenac, kojemu je Osijek četvrti klub u karijeri nakon što je igrao za Muru, Maribor i Zaglebie Lubin, a mnogi ga nazivaju 'najvećim pojačanjem Osijeka'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pampas napreduje</strong></p><p>Navodno je odbio više ponuda i prihvatio onu slavonskog kluba, no Damjan kaže - to su uvijek iste priče.</p><p>- Morate znati: Imate ponude i pravu ponudu. Mediji često pretjeruju u tim stvarima. Osijek je bio jedina prava ponuda za mene, kad sam se čuo s trenerom, kada mi je objasnio što očekuje od mene i koji su mu planovi, odmah sam dao do znanja klubu da želim doći tu - priznao je Bohar. </p><p>- Kada trener kao što je Nenad Bjelica iznese planove koje klub ima, to je bilo ono zašto sam odlučio doći u Osijek. Naravno, idemo iz utakmice u utakmicu i skupljat ćemo bodove - kaže Damjan.</p><p>- Imamo još dva tri igrača na listi za dovođenje. Sumnjam da će doći do utakmice s Goricom, ali doći će vjerojatno do utakmice iza te. Naravno, gledamo na to da to bude što kvalitetniji igrač za što manje novaca, da ne trošimo ako ne moramo. Ali možemo platiti i neku minimalnu odštetu - rekao je trener Nenad Bjelica, kojemu je žao da Bohar nije bio tu protiv Basela. </p><p>- Ovaj je transfer bio riješen još prije devet dana, očekivali smo da će Damjan doći, obaviti liječnički pregled i biti spreman za utakmicu, no eto, nije.</p><p>Da je Damjan igrao protiv Basela bi li Osijek prošao? </p><p>- A da sam ja igrao? - nasmijao se Bjelica pa dodao:<br/> - Oni su dominirali prvo poluvrijeme, mi drugo. Bilo je to dovoljno za prolazak, eto da je Damjan bio sigurno bi bilo tu i više kvalitete, no eto...</p><p>Dotaknuo se i prepirke sa Zoranom Mamićem, trenerom Dinama koji ga je optužio da pokušava destabilizirati Dinamo, a nakon toga je Bjelica na svojim društvenim mrežama napisao 'Bolji se ne bave gorima, zato jesu bolji', no tvrdi, to nije bilo upućeno strategu Dinama.</p><p>- Izgleda da živimo u diktaturi pa se smije reći samo što netko misli da se smije reći. Ne obazirem se na bilo što drugo osim Osijeka. Objava je bila poučna za sve. Prvo počinjem od sebe, svaki dan gledam kako da sebe poboljšam pa onda i svoje igrače i klub. Onda će i publika biti sretnija, i vi i imat ćemo jednu idilu - kaže Bjelica.</p><p>O nadolazećoj utakmici s Goricom... </p><p>- Grezda i Lopa su još izvan stroja. Skupljamo više mišljenja od drugih doktora. Ali sada s Damjanom imamo igrača više u konkurenciji za momčad.</p><p><em>Uskoro opširnije...</em></p>