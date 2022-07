Bohar se požalio: HNL je druga stvarnost u odnosu na Poljsku, a navijači Hajduka nevjerojatni

Slovenski krilni napadač Damjan Bohar (30) napustio je u ovom prijelaznom roku HNL. Iz Osijeka je za 250.000 eura otišao u poljskog prvoligaša Zaglebie Lubin.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljanje Bohara

Upravo je iz tog kluba i došao u Osijek. Bilo je to 2020. "Bijelo-plavi" platili su ga 850.000 eura, ali očekivanja, blago rečeno, nije ispunio. U prvoj sezoni bio je dobar, ali je prošle u svim natjecanjima odigrao 30 utakmica uz četiri gola i dvije asistencije.

- Bjelica je dobar trener, ali u prošloj sezoni je promijenio taktiku. Uglavnom su braniči slali duge lopte na napadače, sve se događalo kroz sredinu terenu, a ja sam krilo. Često sam besmisleno trčao jer lopte nisu dolazile do mene - požalio se Bohar u velikom intervju za poljski portal Weszlo.

Razočaran je HNL-om. Usporedio je hrvatsku ligu s poljskom.

- Najviše su mi nedostajali stadioni i atmosfera. Kad si na Balkanu i odeš u poljsku Ekstraklasu - super je, sve ostavi veliki dojam na tebe. Navijači, infrakstruktura i organizacija. Kad odete iz Poljske u Hrvatsku, to je neka druga stvarnost. Mali stadioni, nisu tako lijepi. Interes navijača je slab, izuzev Hajduka - rekao je Bohar pa pojasnio:

- Problem u Osijeku je bio, i kad smo igrali dobro, nije bilo navijača na tribinama. Možda na utakmicama protiv Dinama, Rijeke i Hajduka, ali to nije dovoljno. Za koga bih ja trebao igrati, s kim bi se trebao veseliti. Iznenadilo me to, jer u Osijeku, osim nogometa, postoji samo futsal, a navijači na Balkanu su fanatični. Ne znam, možda je to takva regija.

Nahvalio je atmosferu na Poljudu.

- U Poljskoj je veći potencijal. U Lubinu sam igrao utakmice pred više od deset tisuća navijača na tribinama, a na gostovanjima zna biti nekoliko tisuća navijača. U Hrvatskoj sam tako nešto mogao vidjeti samo u Splitu. Tamo su veliki fanatici, za njih ne postoji Manchester United, Real, Juventus, samo Hajduk. Oni su nevjerojatni - podvukao je Slovenac.

Najčitaniji članci