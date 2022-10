Bojan Bogdanović opet najbolji, čudesni Dončić ruši rekorde...

Nova sezona mogla bi biti najbolja u dosadašnjoj NBA karijeri Bojana Bogdanovića, no nikada nije bio igrač koji se zamarao statistikama i brojkama. Uvijek mu je bio bitniji momčadski uspjeh, a sudeći po početku sezonu, teško će do njega doći s novim klubom.

Detroit Pistonsi šest godina nisu igrali play-off, a moglo bi se to otegnuti i na sedam. Noćas je bolji bio Washington (120-99). Babinom klubu bio je to treći poraz zaredom nakon pobjede na otvaranju sezone, a hrvatski košarkaš opet je bio najbolji igrač svoje momčadi.

Foto: Trevor Ruszkowski/REUTERS

Zabio je 25 koševa uz tri skoka. Šut ga je sjajno služio, imao je osam od 13, a tricu četiri od sedam. No, jedan igrač ne može sam pobijediti. Izostala je prava podrška suigrača, jedini blizu bio je Cunnigham koji je zabio 19. Wizardse je predvodio Kuzma s 25 poena, pratio ga je Porzingis koji je brojao do 20...

Bogdanović u Detroitu ima puno veće ovlasti nego u prijašnjim klubovima, zabija više, no momčad je puno slabija. Plasman u play-off bio bi ogroman uspjeh. I upravo zbog toga mnoge je začudilo kada ga je Utah Jazz poslao u Pistonse. Babo je igrač koji bi bio od velike pomoći jačim klubovima koji traže klasnog šutera i bore se za naslov. No, kao da se njega išta pitalo. Ipak, ima tu i pozitivnoga. Posljednja mu je godina ugovora pa sjajnim partijama može 'kupiti' pažnju jačih klubova koji će ga sljedeće sezone moći dovesti kao slobodnog igrača.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Još jednu čudesnu utakmicu odigrao je slovenski čarobnjak Luka Dončić. Utrpao je 37 koševa uz 11 skokova i sedam asistencija. Na poluvremenu je imao već 22 poena, u prve tri utakmice u novoj sezoni išao je preko 30 koševa čime je postao prvi igrač Dallasa kojemu je to pošlo za rukom. Postao je i tek drugi igrač u povijesti koji je u prve tri utakmice zabio više od 100 koševa, skupio 25+ skokova i podijelio više od 20 asistencija. To je napravio samo Russell Westbrook. No, rekordi ne donose pobjede. Mavericksi su na kraju izgubili od Pelicansa 113-111 u dramatičnoj završnici.

Foto: Stephen Lew/REUTERS

Iako su New Orleansu nedostajali najbolji igrači poput Ziona Williamsona i Brandona Ingrama, sve su to nadoknadili sjajnom momčadskom igrom. Murphy je zabio 22 koša, najviše u momčadi, ali čak osmorica bila su dvoznamenkasta. Kod Dallasa su Dinwiddie i Wood zabili 24 i 23.



Foto: Alonzo Adams/REUTERS

Još jednu jako dobru utakmicu odigrao je i Ivica Zubac. U porazu Clippersa od Oklahome (108-94), hrvatski centar zabio je deset koševa uz 14 koševa. Najbolji je bio Kennard s 15 koševa, a bilo je nemoguće nadoknaditi izostanke Georgea, Leonarda i Marcusa Morrisa. Thunderi su to iskoristili za prvu pobjedu u sezoni. Gilgeous-Alexander zabio je 33.

I treći Hrvat večeras je sudjelovao, ali ipak kao gledatelj. Dario Šarić je s klupe odgledao pobjedu svog Phoenixa protiv Golden State Warriorsa (134-105). Booker je utrpao 34 koša, Steph Curry 21.

