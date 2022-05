Boksači na EP bez dva najveća aduta! Premoreni su i ozlijeđeni

Hrvatska boksačka reprezentacija na Europskom prvenstvu u glavnom gradu Armenije Jerevanu od 21. do 31. svibnja nastupit će bez dvojice osvajača medalja s Europskog prvenstva U-22 u Poreču: zlatnog Gabrijela Veočića (75 kg) i brončanog Noe Ježeka (71 kg).

Veočić (BK Brod) prvak je Europe U-22, a bio je i najuspješniji hrvatski boksač na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Beogradu, gdje je s tri pobjede osvojio peto mjesto. Sad je, nažalost, na prisilnom dužem odmoru zbog ozljeda leđa i šake.

Njegov otac i trener Pero Veočić je za HBS pojasnio:

- Gabrijel je deset mjeseci bio u nesmiljenom ritmu, u kojem smo morali održavati vrhunsku formu, i to je ostavilo traga. Od lanjskog Svjetskog prvenstva boksao je u 17 natjecateljskih mečeva na velikim natjecanjima i pobijedio u njih 16, a izgubio je samo od kasnijeg svjetskog prvaka Kubanca Hernandeza u četvrtfinalu SP-a u Beogradu. Nastupio je zaredom na Svjetskom prvenstvu, Grand Prix turniru, državnom prvenstvu do 22 godine, Europskom prvenstvu U-22 u Poreču i na kraju seniorskom prvenstvu Hrvatske i pobijedio u svim mečevima. Na državnom prvenstvu u Zagrebu ozlijedio je šaku, a javili su se i problemi s discus hernijom u leđima, što zahtijeva terapije i odmor. Morali smo uzeti stanku od mjesec i pol, a treninzima ćemo se vratiti ako sve bude u redu za drugi dio sezone, kada planiramo odlazak na pripreme u Kubu i Las Vegas. Moramo odlučiti i hoćemo li odmah krenuti s pripremama za višu, polutešku kategoriju do 80 kg za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Slična je situacija s Noaom Ježekom (BK Titan Gym Zagreb), koji je osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu U-22 u Poreču. Trener Nikola Švalj kaže:

- Noa je premoren, došlo je do zamora materijala nakon serije uspješnih nastupa od početka sezone na prvenstvu Hrvatske do 22 godine u Zadru, prvenstvu Zagreba, Europskom prvenstvu U-22 u Poreču te državnom seniorskom prvenstvu u Zagrebu. Već na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu bilo je primjetno da je pao u formi, treninzi su pokazali da se ne možemo dignuti, jer Noa je za ovu sezonu morao i skidati kilograme za kategoriju do 71 kilograma. Europsko prvenstvo u Armeniji došlo nam je prebrzo u zgusnutom rasporedu natjecanja na početku sezone. Posvetit ćemo se osvježenju i pokušati pripremiti za Mediteranske igre u Alžiru krajem lipnja.

Budući da Gabrijel Veočić i Noa Ježek nisu jedini koji imaju problema s ozljedama, izbornik muške reprezentacije Kristijan Hodak za nastup na EP-u prijavio je sljedeće putnike:

Treneri: Kristijan Hodak, Dorian Čalić, Tomislav Bašić

