Boksački analitičar: 'Usik nije Superman, Dubois ga može dobiti. Mlad je, svjež i snažan'

Oleksandr Usik pobijedio je Tysona Furyja jednoglasnom odlukom sudaca i obranio titule po WBO, WBA i WBC kategorijama. Nakon meča se počelo špekulirati o idućoj borbi Ukrajinca, a sam je kandidaturu za borbu istaknuo Daniel Dubois nakon meča ušavši u ring i izazvavši Usika. Sportski analitičar Simon Jordan smatra kako Dubois ima dobre šanse za pobjedu protiv Usika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Tyson Fury bjesnio nakon meča: 'Suci su darovali Usiku uranjeni božićni poklon. Bio sam bolji' | Video: 24sata Video

- Mislim da je Usik najbolji boksač ove generacije, a to je i dokazao. Nitko ne može pronaći rješenje za njega, protuotrov. On je njihov kriptonit, ali mislim da je pobjediv iako ga uzdižemo do statusa Supermana. Ne bi me iznenadilo da ga Dubois pobijedi. Mlad je, svjež i snažan - rekao je Jordan za TalkSPORT i dodao:

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Nijedan od njih dvojice ne može nokautirati onog drugog jer nemaju tu snagu, dok netko poput Duboisa ima.

Dubois i Usik borili su se u kolovozu 2023. i tada je slavio Ukrajinac nokautom u devetoj rundi. Dubois je nakon toga pobijedio Jarrella Millera i našeg Filipa Hrgovića, a u rujnu i Anthonyja Joshuu za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.