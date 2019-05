Bomba iz Madrida: Hazard je u Realu za 130 milijuna eura...

Eden Hazard već mjesecima, ako ne i godinama, želi otići u Real Madrid, a izgleda da je do toga napokon i došlo.

Engleski i španjolski mediji uvjereni su - sve je dogovoreno! Kako prenosi Sun, Real Madrid za svoju će novu zvijezdu platiti čak 130 milijuna eura (uključeni bonusi), a Belgijac će tamo imati i jednu od najvećih svjetskih plaća. Zarađivat će preko 450 tisuća eura tjedno, odnosno oko 23 milijuna eura godišnje. Primjera radi, najbolji nogometaš svijeta Luka Modrić, prema pisanjima španjolskih medija ima tek 10 i pol milijuna eura na godinu.

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez nedavno je rekao kako Hazarda žele već godinama, a kako prenosi AS, već su odlučili i datum objave velikog transfera - 3. lipnja. Tad će ga kraljevski klub predstaviti na Santiago Bernabeuu. Hazardu je ipak i nakon te objave u kalendaru stajala još jedna utakmica u Chelseaju, i to jedna od najvažnijih - finale Europske lige s Arsenalom.

Uz to, AS javlja i kako to neće biti jedino predstavljanje sljedećih dana. Klub i dalje razmišlja o datumu kojeg bi mogli predstaviti još dva buduća igrača u momčad Zinedinea Zidanea - Luku Jovića i Ferlanda Mendyja.

Jović stiže iz Eintrachta gdje je igrao s našim Antom Rebićem nakon fantastične sezone, a 23-godišnji Ferland Mendy nosio je dres Lyona. Da je njegov transfer blizu realizacije, potvrdila je i Marca.