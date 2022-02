NBA igračima koferi su obično napola spremljeni jer nikada ne znaju kada će ih klub trejdati. A to se posebno odnosi na posljednji dan prijelaznog roka. Najveće bombe prijelaznog roka u nogometu rezervirane su za posljednje sate. Iznimka nije ni NBA liga gdje nas je nekoliko sati prije kraja roka dočekao bombastični trade. I baš kao i prošle godine, glavna zvijezda je opet James Harden (32).

Već nekoliko mjeseci bio je nezadovoljan u Brooklynu, forsirao je odlazak, a to su mu i omogućili. Jedan od najboljih košarkaša posljednjih desetak godina karijeru će nastaviti u Philadelphiji, a tamo odlazi u zamjenu za Bena Simmonsa, Setha Curryja, Andrea Drummonda i dva izbora prve runde drafta, piše uvijek pouzdani Adrian Wojnarowski.

Sixersi ove sezone igraju jako dobro predvođeni Joelom Embiidom. Na četvrtom su mjestu Istoka s omjerom 32-22, no dolazak Jamesa Hardena mogao bi ih pogurnuti u ponajveće kandidate za naslov prvaka.

Prije samo godinu dana James Harden osjećao se zarobljeno i u Houstonu. Shvatio je da ne može do naslova s Rocketsima pa je danima forsirao trade, bojkotirao i molio vlasnike da ga razmijene. I ispunili su mu tu želju.

U siječnju prošle godine otišao je u Brooklyn Nets. Bila je to najveća bomba prijelaznog roka. Tvorio je veliku trojku s Kevinom Durantom i Kyriejom Irvingom pa su se prometnuli u glavne kandidate za naslov. Izgledalo je briljantno na papiru, ali u praksi baš i ne. Zapeli su u polufinalu Istoka gdje su izgubili od budućih prvaka Bucksa, a poraz je donio i velike trzavice u momčadi za novu sezonu.

Kyrie Irving odbio se cijepiti, a kako vlasti u New Yorku zahtijevaju obavezno cijepljenje, ove sezone je igrao samo gostujuće utakmice. Kevin Durant stalno se muči s ozljedama pa se Harden sudario s istom sudbinom od koje je pobjegao iz Houstona. Opet je on bio taj koji morao vuči momčad, a kako i sam nije u nekoj bajnoj formi, to baš nije izgledalo dobro. Momčad je pala na osmo mjesto s omjerom 29-25 i bila je daleko od kruga užih kandidata koji bi se borili za naslov.

Došlo je do trzavica u momčadi, američki mediji pišu kako je zamrzio Irvinga jer smatra da ih je sve ostavio na cjedilu pa je odlučio otići. Već mjesecima je plamtjela ta želja u njemu, sanja već godinama taj naslov prvaka koji fali u njegovim vitrinama, a očito je shvatio da s aktualnom momčadi neće do njega. Dugo su pregovarali Netsi i Phila, a na kraju su našli rješenje koje je zadovoljilo obje strane. Pogotovo Sixerse jer konačno su dobili sjajnog playa s fenomenalnim šutem i superstara s iskustvom velikih utakmica. To će sjajno doći Phili u doigravanju, a to je nešto što Simmons nije imao. Ove sezone je u 44 utakmice na prosjeku od 22 koša, osam skokova i deset asistencija.

Philadelphia je dobila igrača s kojim će se moći upustiti u borbu za naslov prvaka, a uz to se riješila i zlatne koke. Ben Simmons (25) nije zaigrao nijednom ove sezone jer je forsirao trade, a klub ga nije htio razmijeniti. U konačnici je odbio igrati zbog mentalnih problema pa ga je Phila suspendirala. I od tada ne prima plaću, a iz džepa mu je klub izbio 19 milijuna dolara.

Riječ je o sjajnom igraču playmakeru kojemu je ipak velika boljka užasan šut, ali mogao bi se odlično slagati s Durantom i Irvingom. No, pitanje je u kakvoj je formi obzirom da nije igrao cijelu sezonu. Još uz to, Steve Nash ga neće još neko vrijeme imati na raspolaganju jer i dalje nije mentalno spreman za košarku, pišu američki mediji.

Australac je jedinstven playmaker s visinom od 208 cm, sa sjajnim pregledom igre i atletskim sposobnostima. Došao je u Sixerse 2016. godine kao prvi pick na NBA Draftu, no u posljednjih pet godina je jako sporo napredovao. Uz sve prednosti, najveća mana je užasan šut koji skoro ništa nije popravio. Bez obzira na to, od njega su jako puno očekivali.

Uz to, prije samo dvije godine potpisao je petogodišnji ugovor vrijedan 170 milijuna dolara. Osigurao se za cijeli život, pa zašto bi samo odjednom poželio otići iz kluba koji mu je toliko dao, pitali su se navijači.

No, igrač je tvrdio kako ga nema zbog mentalnih problema pa se povukao iz košarke. Posljednji put je s momčadi trenirao u listopadu kada ga je Doc Rivers otjerao s treninga. Sezona je počela, on se odmarao i svako malo kupovao nove automobile. No, novca više nije bilo kao prije. Za svaku propuštenu utakmicu klub ga je kažnjavao s 360.000 dolara pa se ta cifra popela na ogromnih 19 milijuna dolara.

I moglo bi se tako nastaviti njegovim dolaskom u Netse jer je već najavio kako ga neko vrijeme nećemo vidjeti na parketu jer nije mentalno spreman.

Osim ovog najzvučnije razmjene, još nekoliko igrača promijenilo je adresu. Aktualni prvaci Milwaukee Bucksi riješili su se DiVincenza kojeg su poslali u Sacramento, a Semi Ojeleye i Rodney Hood otišli su u Clipperse. U suprotnom pravcu stigao je Serge Ibaka, a Kingsi su Marvina Bagleya poslali u Detroit u zamjenu za Treya Lylesa i Josha Jacksona.

Prijelazni rok traje do 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, a na vidiku je još nekoliko tradeova. Među njima se spominjao i Dario Šarić. Hrvatski košarkaš ozlijedio je križni ligament desnog koljena pa će propustiti cijelu sezonu. Nakon što su prošle sezone zapeli u finalu, Phienix Sunsi ove sezone žele do kraja pa je postojala mogućnost da dovedu jednog igrača u zamjenu za Darija. Ipak, u konačnici se odustalo od toga. Umjesto njega su razmijenili Jalena Smitha i pick druge runde NBA Drafta za Toreya Craiga iz Indiane.