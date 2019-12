Borba Furyja i Joshue sve je bliže! AJ treba odriješiti 'kesu'

Iako postoje trojica nevjerojatnih boksača slične razine u teškoj kategoriji, zbog promotorskih zavrzlama i komplikacija s ugovorima jako se teško dogovaraju borbe između te trojke. Radi se o Deontayu Wilderu, Tysonu Furyju i Anthonyju Joshui.

Fury i Wilder borili su se već, a trebalo bi doći do još jedne njihove borbe, no čak tri od četiri glavne titule nalaze se u Joshuinom posjedu s kojim je dosad zbog podjele novca bilo jako teško doći do borbe.

Joshua je megazvijezda, čovjek na kojemu se zarađuje ogromna svota novca, a dok je Wilder marketinški daleko od toga, Fury ga je svojom zanimljivom životnom pričom sustigao, tvrdi Furyjev promotor Frank Warren. Fury je nakon osvajanja titule imao niz psihičkih problema, drogirao se, a čudesan povratak na vrh sporta zbilja zvuči fenomenalno.

- Novci se u toj borbi dijele 50-50. Budimo realni, Tyson je veća zvijezda od Joshue od one borbe s Wilderom. Uz to, važniji je i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to ćemo oprostiti Anthonyju. Ako i jedni i drugi imamo dogovore s TV kućama, prenosit će se na oba kanala. S naše strane nema nikakvih prepreka za tu borbu - rekao je Warren.

Sličnu stvar potvrdio je i Joshuin promotor Eddie Hearn. Joshua će možda morati pristati na takvu podjelu novca, no Hearn se nada da će Fury pobijediti Wildera:

- Nadamo se da će Fury pobijediti. Znamo da bi se Tyson borio s Joshuom, a Wilder...