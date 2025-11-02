Hajduk je opasnije prijetio i imao nekoliko izrazitih prilika koje Šego, Almena, Rebić i Durdov nisu pretvorili u golove. Konačnih 0-0 neće zadovoljiti navijače, ali za više Hajduk treba pravu a ne lažnu devetku...
Borbena utakmica - miroljubiv ishod. Remijem Hajduk ne može biti zadovoljan, ali igrom može
Hajduk je nakon šest uzastopnih pobjeda i prolaza u zadnjih mjesec i pol dana večeras u Koprivnici upisao remi. Bodom teško da će netko biti zadovoljan, ali igrom bi čak mogli i biti. Hajduk je bio dobar, rastrčan, stvorili su nekoliko lijepih prilika... Najbliži pogotku bili su Šego, Rebić i Almena, ali nisu bili dovoljno precizni da loptu pospreme u mrežu. U zadnjih desetak minuta nakon isključenja Filipovića Hajduk je imao i igrača više, dodatno su pritisli domaću momčad, ali gol nisu uspjeli postići.
