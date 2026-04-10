Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'
Gattuso mi je čestitao korektno i sportski, nikad nisam ni pomislio skočiti sa Starog mosta i nije me sram to priznati. Ne pokušavam biti kao Ćiro i volio bih ujediniti zemlju kao što je to napravio Dalić, kaže Barbarez
Priliku je dobio tek kad klupu Bosne i Hercegovine nije htio gotovo nitko. BiH je u studenom 2023. potopljena kod Luksemburga 4-1 u kvalifikacijama za Euro. Sergej Barbarez (54) u tom se, delikatnom trenutku, primio posla i pokušao zaustaviti strmoglavi pad. Pokušao je učiniti sve da njegova država ne završi u društvu nogometnih liliputanaca.