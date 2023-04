Borci za prava životinja htjeli omesti prestižnu konjičku utrku, policija uhitila prosvjednike

Više od 100 prosvjednika za prava životinja uhićeno je nakon što su pokušali omesti održavanje "Grand Nationala", najveće konjičke utrka u Velikoj Britaniji.

Policija je priopćila da je uhitila 118 osoba nakon što su se prosvjednici pokušali popeti preko ograde i spriječiti održavanje utrke na trkalištu Aintree. Dio prosvjednika uspio se probiti na stazu, prije nego što su ih policajci odvukli.

- Veliki broj prosvjednika pokušao je ući na stazu. Većina je spriječena, ali devet osoba koje su uspjele ući na stazu službenici su kasnije uhitili - objavila je Merseyside policija. Dio prosvjednika je zatvorio i autocestu M57 zbog čega su nastale velike gužve.

Foto: Tim Goode/PRESS ASSOCIATION

Prosvjednici za prava životinja smatraju kako Grand National iskorištava životinje za zabavu što može dovesti do smrti konja.

- Mi smo nacija ljubitelja životinja, ali bol koju ova prekrasna stvorenja svakodnevno doživljavaju ne opravdava tu oznaku. Znam da bi svi koji dolaze u Aintree gledati utrke kazali kako vole konje. Međutim, patnja koju su doživjele te životinje trebala bi nas sve šokirati - kazao je jedan od prosvjednika.

Utrka je na koncu kasnila 15 minuta. Na tribinama se okupilo više od 70.000 gledatelja, a pobjeda je iznenađujuće pripala grlu Corach Rambleru kojeg je jahao Derek Fox.

Foto: Nigel French for The Jockey Club

Za pobjedničkog džokeja to je bila druga pobjeda na kultnoj utrci nakon pobjede prije šest godina na grlu One For Arthur.

- On je jednostavno fenomenalan konj. Ne mogu vjerovati. On je najpametniji konj. Tako je inteligentan - kazao je Fox.

- Uvijek ću pamtiti One For Arthura, bio je briljantan konj, ali ovo je jednostavno nešto posebno - dodao je.

Zanimljivo, Corach Rambler nije u vlasništvu multimilijunaša ili naftom bogatih šeika. Koštao je samo 17.000 funti, a njegov sedmeročlani sindikat, od kojih neki nikada prije nisu imali konja, uključujući i 21-godišnjeg studenta iz Edinburgha Camerona Sworda, platio je samo 3.000 funti za svoj udio.

Foto: Tim Goode/PRESS ASSOCIATION

Fox se osvrnuo i na prosvjednike.

- Oni momci koji su izašli prosvjedovati na stazu, misle da se radi o dobrobiti konja, ali ovi konji vole sport. Važno je da razumiju koliko brinemo za njih na svakom koraku.

Za Britance je Aintree Grand National, koji se održava od 1839. godine dio nacionalne baštine. Često se kaže kako su na Otoku četiri sportske svetinje - Wimbledon, FA Kup, veslački dvoboj Oxforda i Cambridgea te Aintree Grand National.

Najčitaniji članci