Borkinje zapalile atmosferu: Pokazale grudi uoči meča!

Zanimljive scene dolaze iz Češke. Borkinje Inked Dory i Karina Pedro priredile su show za sve prisutne u O2 Universum dvorani uoči MMA događaja.

Naime, Dory i Pedro uoči su borbe podigle uniformu i pokazale gole grudi. Publika je vrisnula od oduševljenja, a one su očito bile sretne i zadovoljne.

Video možete vidjeti klikom OVDJE.

Inače, one su bile dio Clash of the Stars događaja u Pragu. Nisu se međusobno borile, već su udružile svoje snage u borbi dva na dva. S druge strane oktogona bile su Kristal Shine, inače influencerica, pjevačica i glumica te model Denisa Ryndova.

Upravo je Ryndova bila u središtu pažnje prije borbe. Na ceremonijalnom vaganju uoči borbe nije se htjela sučeliti s Karinom u tradicionalnom stilu, već su se njih dvije poljubile nakon što su dodirnule glavama.

Vrijedi još istaknuti da su Dory i Karina pobijedile u borbi s jednoglasnom odlukom sudaca.

Najčitaniji članci