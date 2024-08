Borna Ćorić u Montrealu spojio tri pobjede, a sad na najboljeg

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 94.) koji se kroz kvalifikacije probio do glavnog turnira turnira Masters 1000 serije na tvrdoj podlozi u Montrealu, u srijedu je izborio nastup u drugom kolu pobijedivši Španjolca Pedra Martineza (ATP - 45.) sa 6-4, 6-4. Ćoriću je ovo druga ovogodišnja pobjeda nad 27-godišnjim španjolskim tenisačem, od kojega je u dva seta bio bolji i na dvoranskom turniru u Montpellieru, početkom veljače.

Borna je odlično ušao u meč i poveo sa 4-0. Martinez je uspio vratiti jedan 'break' zaostatka i došao do 5-4. No, kad je Ćorić servirao za prvi set ostavio je suparnika bez poena. U drugom setu Ćorić je šestom gemu spasio dvije 'break'-lopte (15-40), potom oduzeo servis Martinezu, ali je u osmom gemu izgubio prednost. Novim 'breakom' u devetom gemu, Borna je došao do servisa za pobjedu i iskoristio prvu meč-loptu.

Ćorić je u ovom meču zabio 12 asova uz 66 posto pogođenih prvih servisa te realizirao sve četiri prilike za 'break'. Ovom pobjedom, 27-godišnji Zagrepčanin je izborio meč protiv prvog tenisača svijeta, Talijana Jannika Sinnera, koji je bio slobodan u prvom kolu, a posljednji natjecateljski meč je odigrao prije mjesec dana u četvrtfinalu Wimbledona, gdje je poražen od Rusa Danjila Medvjedeva. Olimpijske igre u Parizu otkazao je zbog upale krajnika.

Ćorić je protiv Sinnera igrao jednom, prije dvije godine na turniru sa zemljanom podlogom u Monte Carlu, a Talijan je pobijedio u tri seta. Borna je do drugog kola morao proći dva kola kvalifikacija, gdje je svladao Kanađanina Draxla i Čeha Mensika.

ATP Montreal - 1. kolo

BORNA ĆORIĆ (HRV) - Pedro Martinez (Špa) 6-4, 6-4

(HRV) - Pedro Martinez (Špa) 6-4, 6-4 Tommy Paul (SAD/10) - Luciano Darderi (Ita) 6-4, 7-6 (2)

Brandon Nakashima (SAD) - Denis Shapovalov (Kan) 6-4, 7-5

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Roman Safiullin 6-2, 7-5

Matteo Arnaldi (Ita) - Mackenzie McDonald (SAD) 4-6, 6-4, 6-4

Ugo Humbert (Fra/12) - Arthur Fils (Fra) 6-2, 6-2

Rinky Hijikata (Aus) - Taro Daniel (Jap) 6-1, 7-5

Ben Shelton (SAD/11) - Aleksander Bublik (Kaz) 7-6 (4), 6-2

James Duckworth (Aus) - Marcos Giron (SAD) 6-4, 6-1

Jordan Thompson (Aus) - Jack Draper (VBR) 7-5, 6-2