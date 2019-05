Borna, Petra i Donna melju: A nekima polufinale nije daleko...

Iako je Marin Čilić ispao od Bugarina Grigora Dimitrova u drugom kolu, u glavnom ždrijebu Roland Garrosa ostala su još tri hrvatska predstvnika: Borna Ćorić, Petra Martić i Donna Vekić.

Borna mogao proći i bolje

Iako je dosad u prva dva kola za razliku od Čilića imao relativno lake protivnike - Harrisa i Bedenea, već u trećem kolu dolazi mu malo teži zalogaj.

Foto: STRINGER

Igrat će protiv Jana-Lennarda Struffa koji je u prvom kolu razbio 20. nositelja Šapovalova 3-0, a u drugom kolu svladao Albota.

Borna je s njim igrao već četiri puta, no boljeg zasad - nema. U pobjedama su 2-2, a na zemlji su igrali tek jednom i to prošle godine u Madridu. Borna ga je samljeo! A iako je tu favorit, u četvrtom kolu dolazi mu gotovo pa najteža moguća prepreka. Novak Đoković lako se obračunao s Hurckazom i Laaksonenom, vjerojatno će tako biti i s Carusom, a onda ide na Ćorića. Bio bi to iznimno težak zalogaj za Hrvata, Ćorić ga dosad nikad nije svladao, no s veselije strane potom bi sve do završnice turnira izbjegao face poput Federera, Nadala, Thiema ili pak probuđenog Wawrinke...

Petri je sve otvoreno!

- Ne mogu vjerovati, tresem se. Toliko je emocija u meni. Ali fokusirat ću se samo na sljedeći meč. Ne smijem razmišljati o brojevima, trebam igrati i nadam se da ću nastaviti igrati ovako - zaključila je skromno Petra Martić nakon pobjede nad drugom tenisačicom svijeta Karolinom Pliškovom. Razbila ju je u dva seta 6-3, 6-3.

Foto: Reuters

Hrvatska tenisačica u vrhuncu je forme, ove sezone stvarno melje na zemlji, a oduševljavajuće je da je nakon Pliškove sve do polufinala nema susret s nijednom od prvih deset nositeljica! A i tamo je najteže što je može dopasti sedma nositeljica Sloane Stephens.

Slijedi joj okršaj s Kanepi, koja nije lak protivnik, no trenutačno je realnoispod Petre, a onda okršaj s boljom iz dvoboja 12. nositeljice Sevastove i Vondrousove. Vondrousova je Petrina mušterija, s njom Hrvatica ima 4-0, a od toga dvije pobjede ove godine, a sa Sevastovom ima 1-1. Ovo bi joj bila prilika za osvetiti poraz iz finala Budimpešte prošle godine...

Foto: GONZALO FUENTES

Sve u svemu, Martić ima jako otvoren put do same završnice turnira. Teških protivnica naravno, ne nedostaje, no onih koje su na papiru najjače Martić ne bi trebala gledati još koji meč...

Donni stiže težak zalogaj

Martić je i drugoj našoj 'preživjeloj' predstavnici olakšala stvari. Vekić se nalazi u istom dijelu ždrijeba, no njoj sad dolaze malo teže prepreke.

Donna je 23. nositeljica, a nakon slavlja protiv 15. nositeljice Belinde Benčić snage će morati odmjeriti s 26. nositeljicom Kontom. U slučaju pobjede, ide na bolju iz dvoboja Stephens i Muguruze. Lake protivnice tu ipak nema... Donna i Konta još nikad nisu igrale na zemlji, ukupno su 3-3, no veseli činjenica da je slavila protiv Stephens u posljednja dva susreta.

Foto: Reuters

Najbolji scenarij zasigurno bi bio okršaj s Petrom u polufinalu, pa nek najbolja stigne do samog kraja Roland Garrosa. A možda i postane kraljica zemlje...