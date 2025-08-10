Borna Sosa promašio penal za pobjedu, ali slavi prvi trofej na Otoku! Palace srušio Liverpool

Nogometaši Crystal Palacea i Liverpoola u subotu su službeno otvorili novo nogometnu sezonu na Otoku. Pobjednik FA kupa odmjerio je snage s prvakom Premier lige u borbi za Community Shield, engleski superkup, a pobjednika smo dobili tek nakon izvođenja jedanaesteraca u kojima se kao bolji suparnik pokazao Palace.

Regularni dio utakmice završio je 2-2 nakon što su "redsi" sjajno ušli u susret. Štoviše, na radost navijača Liverpoola, u akciji za prvi gol zablistala su nova pojačanja, Florian Wirtz i Hugo Ekitike. Nijemac i Francuz krasno su kombinirali na lijevoj strani, nakon čega se bivši napadač Frankfurta izvukao na desnu nogu i zabio gol u daljnji golmanov kut.

Foto: Matthew Childs

Prvi gol Ekitikea u dresu Liverpoola možete pogledati klikom OVDJE. Ipak, Palace je izjednačio u 17. minuti nakon što je Mateta bio siguran izvođač penala kojeg je skrivio Virgil van Dijk. Već u 21. minuti zasjao je još jedan novopridošli igrač Liverpoola, bek Jeremie Frimpong.

Frimpong je sjajnim lobom prevario Deana Hendersona na golu Palacea, iako je lako moguće da je Nizozemac zapravo htio ubaciti. Ipak, donio je novo vodstvo Liverpoolu, a gol možete vidjeti OVDJE.

Foto: Matthew Childs

'Redsi' dominirali pa ispustili vodstvo

Ismaila Sarr donio je novo izjednačenje u 77. minuti nakon što su "redsi" izgubili loptu na svojoj polovici. Wharton je krasno podvalio Sarru u prostor, a on je realizirao pored Allisona.

U 79. minuti je u igru ušao hrvatski reprezentativac Borna Sosa, koji je time upisao službeni debi u dresu Crystal Palacea. Zamijenio je Tyricka Mitchella i proveo 15 minuta na terenu (ako računamo i sudačku nadoknadu).

Foto: Matthew Childs

Liverpool je na kraju bio blizu poraza. Alexis MacAllister dirao je loptu rukom u kaznenom prostoru, ali sudac Chris Kavanagh nije pokazao na bijelu točku na nezadovoljstvo Palacea. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Drama u jedanaestercima

Tu nije bio kraj drami. U engleskom Superkupu nema produžetaka, tako da su Liverpool i Crystal Palace raspucavali jedanesterce za pobjednika. Salah je prvi pucao i nevjerojatno promašio, loptu je poslao daleko preko gola. S druge strane, Mateta je drugi put na utakmici zabio s 11 metara.

Foto: Toby Melville

MacAllister je promašio drugu seriju za Liverpool, ali neprecizan je bio i Eze za Palace. Gakpo i Sarr bili su uspješni u trećoj seriji, ali je Elliott promašio četvrtu seriju za Liverpool. Borna Sosa bio je četvrti izvođač za Palace i imao je priliku donijeti novom klubu trofej, ali je pogodio prečku. Ipak, Devenny je riješio utakmicu golom u petoj seriji.