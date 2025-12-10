Samovojska: Hrvatska nema igrače visoke svjetske klase

Nije baš bajna situacija za naše reprezentativce, zaključili su stručni komentatori Vedran Ješe i Anton Samovojska u studiju HRT-a uoči utakmice šestog kola Lige prvaka između Real Madrida i Manchester Cityja. Hrvatski branič Joško Gvardiol i "građani" slavili su 2-1 na zahtjevnom gostovanju na Santiago Bernabeuu.

Prije početka utakmice u studiju su Ješe i Samovojska izrazili zabrinutost zbog statusa brojnih hrvatskih reprezentativaca u ključnoj sezoni uoči Svjetskog prvenstva.

- Inter ne igra nešto spektakularno, kako ove, tako i proteklih sezona, iako imaju dobre rezultate. Žao mi je što Sučić nema malo veću minutažu. Iznenadilo me i za Perišića da je ušao kao i Pašalić. Stanišić je igrao na neprirodnoj poziciji. Nije baš bajna situacija za naše reprezentativce, mnogi ne igraju, mnogi nisu u velikim klubovima. Igraju u srednjim europskim klubovima, ne igraju u top klubovima - rekao je Ješe.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Samovojska je istaknuo dvojicu hrvatskih nogometaša, ali ističe kako "vatrenima" nedostaju igrači "visoke svjetske klase".

- Činjenica je da u ovom trenutku, iako izbornik to jako dobro vodi, što god ljudi o njemu misli. Mi nemamo ovdje igrača visoke svjetske klase. Imamo Modrića koji ima 41 godinu. Koga dalje imamo? Osim Gvardiola. Ali i on još uvijek raste - zaključio je.