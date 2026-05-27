Vrije u Leipzigu, neredi su uoči finala u kojem igra i hrvatski nogometaš. Evo gdje gledati

Kraj europskih natjecanja i finiš sezone su u tijeku, a u srijedu od 21.00 sati će se odigrati finale Konferencijske lige. Finalnu utakmicu u njemačkom Leipzigu u Red Bull Areni igrat će premierligaš Crystal Palace hrvatskog nogometaša Borne Sose protiv ugodnog iznenađenja natjecanja Rayo Vallecana. Emisija prije finala počinje u 20.00 sati, a oboje ćete moći gledati na kanalu Arena Sport 1.

Neredi su izbili u središtu Leipziga u utorak navečer. U blizini glavnog gradskog trga su navijači odjeveni u crnu odjeću nasrnuli na fanove s Palaceovim obilježjima. Više desetaka navijača je privedeno, a policija je nakon toga ogradila glavni gradski trg gdje se sukob odvio.

Crystal Palace je u ligaškoj fazi završio na desetom mjestu s 10 bodova nakon šest susreta. U šesnaestini finala pobijedili su Zrinjski ukupnim rezultatom 3-1. U osmini su prošli AEK Larnacu (2-1), a u četvrtfinalu Fiorentinu (4-2). U polufinalu su lagodno pobijedili Šahtar 5-2.

Rayo je u ligaškom dijelu završio na petom mjestu s 13 bodova u šest utakmica. U osmini finala su dobili Samsunspor 3-2, a u četvrtini finala grčki AEK 4-3. Najteži zadatak bio im je u polufinalu gdje su dobili Strasbourg 2-0.

Palace je sezonu u Premier ligi završio na 15. mjestu s 45 bodova i pobjeda u finalu Konferencijske lige donijela bi mu plasman u Europsku ligu iduće sezone. Rayo je u La Ligi završio na osmom mjestu i ostao bez Europe, ali kao i Palace, iduće sezone može se naći u Europskoj ligi ako pobijedi premierligaša.