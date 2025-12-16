FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića: Jedna je samozatajna ljepotica, dvije nosi na opremi

Ante Rebić ponovo briljira na Poljudu, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
Povratak Ante Rebića (32) u Hajduk prošlo ljeto izazvao je euforiju među navijačima, a izdanjima s proteklih utakmica najavio je kako je vratio formu s vrhunca karijere. Bio je igrač utakmice protiv Lokomotive s dva gola i asistencijom.
Njegov dolazak na Poljud s velikom su pažnjom dočekale i brojne obožavateljice. Markantni napadač iz Vinjana godinama slovi za jednog od najpoželjnijih hrvatskih sportaša, a status miljenika žena zacementirao je još tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018.
Unatoč golemoj popularnosti, Rebić je svoj privatni život oduvijek vješto skrivao od javnosti. Ipak, nešto je tijekom godina procurilo u javnost.
- Neka slobodno napiše da moj Ante nema djevojku. A voljela bih da se skrasi - govorila je Antina majka tijekom ljeta 2018., nakon što je njen sin eksplodirao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i pomogao Hrvatskoj osvojiti senzacionalnu srebrnu medalju.
Iako nikada nije javno govorio o ljubavnom statusu, temperamentni nogometaš je u ljeto 2021. prohodao s Mostarkom Klari Pinjuh, dilpomiranom stručnjakinjom za međunarodne odnose i diplomaciju koja je, baš poput Ante, poznata po tome što izbjegava medijsku pozornost.
Glasine o njihovoj vezi krenule su nakon što je Klara na Instagramu objavila video u kojem Rebić vozi automobil po grčkom Mikonosu, gdje su zajedno ljetovali.
Od tada su se dokazi o njihovoj ljubavi pojavljivali na kapaljku. Klara je viđena na dočeku Nove godine u Milanu u društvu Rebićeva tadašnjeg suigrača Rade Krunića i njegove djevojke Ivane Topalović.
Vezu je neizravno potvrdila u rujnu 2022., kada je na svom zaključanom profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju uz rođendansku čestitku.
Koliko mu znači, Rebić je pokazao u kolovozu 2023., kada je, prema pisanju medija, privatnim zrakoplovom doletio iz Istanbula u Mostar samo kako bi proveo nekoliko sati s njom.
- Riječ je o privatnom letu iz Istanbula, sletio je kod nas na par sati, a oko ponoći je trebao otići iz Mostara - potvrdio je tada direktor mostarske zračne luke.
Klara Pinjuh daleko je od stereotipa djevojke nogometaša. Njezin impresivan životopis detaljnije su opisali na stranicama škole stranih jezika, gdje su je u zimu 2021. opisali riječima: "Tijekom srednje škole i fakulteta nalazila se u multikulturalnom okruženju, stoga je želja za učenjem stranih jezika i usavršavanjem bila prirodan slijed okolnosti."
"Za sebe kaže da u svemu što radi daje 110 posto pa je tako dvije godine bila studentska pravobraniteljica na Fakultetu političkih znanosti, kao i stručna suradnica studentske pravobraniteljice Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, ponosna je na osvojenu Rektorovu nagradu te na stažiranje u Europskom parlamentu u Bruxellesu."
Par je vezu uspješno čuvao od znatiželjnih pogleda pa nije poznato jesu li i dalje zajedno.
Osim djevojke Klare, dvije najvažnije žene u Antinu životu su njegove sestre, starija Marija i mlađa Katarina. Koliko mu znače, najbolje pokazuje detalj s njegovih kopački. Uz inicijale AR i broj 12, na njima su ispisana i imena "Mara" i "Kata", nadimci sestara koje su mu najveća podrška.
Obitelj Rebić iznimno je povezana, a nogometaš svaki slobodan trenutak koristi kako bi proveo s njima u rodnom kraju.
Iako sestre drži podalje od javnosti, iznimku je napravio u srpnju 2022., kada se njegova mlađa sestra Katarina udala. Ponosni brat tada je na Instagramu objavio rijetku obiteljsku fotografiju na kojoj pozira s lijepom mladenkom u vrtu obiteljske kuće. On je blistao u elegantnom plavom odijelu, a fotografija je oduševila njegove pratitelje i dala rijedak uvid u njegov privatni svijet.
Nakon srebra u Rusiji 2018., Rebić je bio apsolutni hit. Djevojke su na dočeku "vatrenih" nosile transparente "Rebiću, oženi me", a njegov tadašnja solo status, koji je potvrdila i njegova majka, samo je rasplamsao maštu obožavateljica.
Ipak, on je ostao vjeran sebi, samozatajan i fokusiran na nogomet i obitelj. Čak i kad je bio na udaru kritika nakon ispadanja s Eura 2021. i sukoba s izbornikom Zlatkom Dalićem, utjehu je pronašao u krugu najbližih.
Njegov povratak u HNL sigurno će ponovno staviti njegov privatni život pod povećalo javnosti. No, sudeći po dosadašnjem ponašanju, Ante Rebić će i dalje najvažnije trenutke čuvati samo za sebe i žene koje u njegovu životu zauzimaju posebno mjesto.
