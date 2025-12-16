Obavijesti

PRIVATNI ŽIVOT HAJDUČKOG ASA

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića: Jedna je samozatajna ljepotica, dvije nosi na opremi

Ante Rebić ponovo briljira na Poljudu, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
Povratak Ante Rebića (32) u Hajduk prošlo ljeto izazvao je euforiju među navijačima, a izdanjima s proteklih utakmica najavio je kako je vratio formu s vrhunca karijere. Bio je igrač utakmice protiv Lokomotive s dva gola i asistencijom. | Foto: Instagram
