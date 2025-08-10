Borna Sosa za 24sata: 'Boban je zvao da se vratim u Dinamo...'

Osjećaj? Kao da sam se ponovo rodio, baš tako. Engleski nogomet je drugi svijet u odnosu na sve što sam prošao do sada. To je strašno kakva je ovdje infrastruktura, na kakvim terenima treniramo i igramo, a sve je novo napravljeno. Jednostavno, sve je na puno višem nivou, priča nam Borna Sosa (27).

