Hrvatski nogometaš nedavno je postao otac malenom Šimunu. 'Stvarno se nemam na što žaliti, "mali" samo jede i spava, jako je dobro dijete. Neka tako bude i dalje, ha, ha'
Borna Sosa za 24sata: 'Boban je zvao da se vratim u Dinamo...'
Osjećaj? Kao da sam se ponovo rodio, baš tako. Engleski nogomet je drugi svijet u odnosu na sve što sam prošao do sada. To je strašno kakva je ovdje infrastruktura, na kakvim terenima treniramo i igramo, a sve je novo napravljeno. Jednostavno, sve je na puno višem nivou, priča nam Borna Sosa (27).
