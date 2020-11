Boro: Možemo se približiti vrhu; Caktaš: Ovo nam je baš značilo

Dečki su nadmašili ono što sam očekivao od njih. Uživajmo, neka pjevaju i drago mi je zbog toga, rekao je trener Hajduka nakon pobjede nad Lokomotivom, a Tomić se vadio na lošoj sreći

<p>Jako smo zadovoljni. Jako sam sretan jer sam vjerovao u ovu momčad i samo mogu čestitati momcima. Dali su sve od sebe u ove tri utakmice i uvjerio sam se da znaju dobro igrati, pogotovo u prvom poluvremenu. Znači, ima tu još prostora za napredak, ali skupina igrača je jako dobra, rekao je <strong>Boro Primorac</strong>.</p><p>Novi (privremeni) trener <strong>Hajduka</strong> povezao je dvije pobjede u nekoliko dana na sjeveru Hrvatske i, nakon Slaven Belupa, pobijedio i <strong>Lokomotivu</strong> (2-1). Mijo Caktaš zabio je oba gola.</p><p>- Imali smo karakter. Malo smo slabije krenuli u prvom poluvremenu, poslije 1-1 smo se vratili, imali stativu i neke šanse. Ima ova momčad mladosti, svježine, karaktera i može bolje - rekao je Primorac i nastavio:</p><p>- Šteta što vodstvo u prvom dijelu nije bilo veće, ali treba računati da se Lokomotiva bori za život, ima nekoliko dobrih igrača, pa i jednoga po desnoj strani iz naše škole (Tahiraj, op.a.). Morali smo biti jaki i sretan sam što su dečki nadmašili ono što sam očekivao od njih.</p><p>Caktaš?</p><p>- Mijo je dobar, šteta što ga nije bilo protiv Osijeka. Zadovoljan sam i obranom, dva stopera igraju dobro, golman dobar, u sredini su dali sve od sebe. Bili smo svježi prema naprijed, imali nekoliko kombinacija. Što reći? Uživajmo večeras. Neka pjevaju i to mi je drago.</p><p>Iduća je utakmica tek za 12 dana protiv <strong>Rijeke</strong> jer je nedjeljni derbi protiv <strong>Dinama</strong> odgođen.</p><p>- Imamo sve igrače na broju, svi su zdravi. Možemo se malo odmoriti i dobro raditi. Važno je jako završiti kraj godine, ima tu i Kup i možemo se približiti ovima gore.</p><p>Kako je uspio pokrenuti momčad u tako kratko vrijeme?</p><p>- Rekao sam igračima da vjerujem u njih, da mogu igrati bolje nego što su igrali dosad, ništa više - zaključio je Primorac.</p><p>Prošlosezonski doprvak Lokomotiva ostala je na osam bodova. Poraz, a na trenutke su domaćini u nastavku djelovali sposobni osvojiti barem bod.</p><p>- Teško nam je pao ovaj poraz. Očigledno nas ne ide i svaku grešku kažnjavaju. Prošle sezone sve je išlo na naš mlin, a sad jednostavno, pokraj truda, svega što ulažemo i dobre igre gubimo utakmicu - rekao je trener <strong>Goran Tomić</strong>.</p><p>- Odlično smo ušli u utakmicu prvih 10-ak minuta, do tog gola, i opet primamo gol iz prve izglednije prilike. To nas je dosta poremetilo, Hajduk je imao dvije, tri dobre situacije nakon toga. U drugom poluvremenu zasluženo smo izjednačili, imali još prilika i baš mi je žao što nas nije nagradilo za ovakav trud.</p><p>- Jednostavno, takav je trenutak da uđe u gol što god protivnik pukne po golu. Čestitam Hajduku na pobjedi. Trebamo vjerovati da radimo dobre stvari, biti uporan i okrenut će se jednom - zaključio je.</p><p><strong>Mijo Caktaš</strong> u prošlom je kolu dvaput asistirao, a sad dvaput zabio. Drugi put - u 90. minuti.</p><p>- Znali smo da će biti teško, ali htio bih čestitati momcima na dobroj utakmici i na pobjedi. Vjerovali smo da možemo uzeti sva tri boda. Na kraju smo u tome i uspjeli. Svi smo zadovoljni. Mogli smo i u prvom poluvremenu riješiti utakmicu, da bude malo mirnija, ali ovako je možda bilo slađe - rekao je kapetan Hajduka.</p><p>- Moglo se vidjeti u proslavi drugog gola da nam je ova utakmica dosta značila. Nakon loših rezultata trebali smo obradovati navijače. Svi skupa možemo se radovati s dvije pobjede u gostima i trebamo nastaviti dalje raditi. Rijeka? Iskoristit ćemo ovo vrijeme da se bolje upoznamo s trenerom, da pohvatamo sve što želi od nas.</p>