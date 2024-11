Borussia Dortmund kao prilika za drugi krug Lige prvaka, ali... puno važniji je i dalje - Poljud!

Dinamo je danas u jako zanimljivoj situaciji. Na korak do plasmana u nokaut fazu Lige prvaka, ali i na korak (ili dva) da poklekne u borbi za naslov prvaka Hrvatske. A u Maksimiru već godinama vrte istu mantru, najvažniji je - HNL. I to je točno, tako i mora biti. Ali, to ne znači kako se "modri" unaprijed predaju u 5. kolu Lige prvaka, kako su već uoči Borussije Dortmund izvijesili "bijelu zastavu". Ni blizu...

