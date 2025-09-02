Bosna i Hercegovina šokirala Grčku, Slovenci u osmini finala

Košarkaši Bosne i Hercegovine ostvarili su drugu pobjedu na ovogodišnjem Eurobasketu svladavši u susretu 4. kola skupine C u Limassolu Grčku sa 80-77 (19-25, 25-13, 17-14, 19-25) nanijevši tako Grčkoj prvi poraz na natjecanju.

Najbolji u redovima BiH bio je Jusuf Nurkić sa 18 koševa i 10 skokova, a 18 poena dodao je i naturalizirani Amerikanac John Roberson, dok su u sastavu Grčke, koja je igrala bez lakše ozlijeđenog Giannisa Antetokounmpa, najefikasniji bili Kostas Sloukas sa 15 i Tyler Dorsey sa 14 ubačaja.

Foto: Yiannis Kourtoglou

Nakon lošijeg ulaska u utakmicu, nakon 12 minuta igre bilo je 34-21 za Grčku, igrači BiH ključnu su razliku napravili u završnici druge i početkom treće četvrtine. Serijom od čak 18-0 za šest minuta BiH je preuzela kontrolu rezultata i povela sa 39-34, da bi se na poluvrijeme otišlo s vodstvom BiH 44-38. Odličnim startom nastavka BiH je u 23. minuti stigla do vodstva 53-41 te potom držala suparnika na sigurnoj udaljenosti sve do pred sam kraj utakmice kada se Grčka primaknula, ali nije stvarno i zaprijetila preokretom.

Grčka je s omjerom pobjeda i poraza 3-1 i dalje na vrhu ljestvice, dok je BiH na omjeru 2-2, ali i dalje nije osigurala prolazak u osminu finala, za to će joj trebati pobjeda protiv Gruzije u zadnjem kolu u četvrtak. U ovoj skupini su još Italija i Španjolska koje uoči međusobnog dvoboja kasnije u utorak imaju omjer 2-1, Gruzija koja je na omjeru 1-2 te domaćin Cipar koji je na 0-3.

Istovremeno je u skupini D u Katowicama Izrael nadigrao Belgiju sa 92-89. Deni Avdija zabio je 22 za pobjednike koji su sad na omjeru 3-1, a Emmanuel Lecomte 15 za poražene koji su na 1-3. U skupini D još su domaćin Poljska s omjerom 3-0, Francuska sa 2-1, Slovenija sa 1-2 i Island sa 0-3.

Foto: Agencja Wyborcza.pl

U skupini D Slovenija je pobijedila Island 87-79 i tako se plasirala u osminu finala Eurobasketa. Slovence je u pobjedi predvodio Luka Dončić s 26 koševa i sedam skokova, dok je Aleksej Nikolić ubacio 17 koševa. Kod Islanda je najbolji bio Martin Hermannssonn s 22 ubačaja. Slovenija u zadnjoj utakmici grupne faze igra protiv Izraela koji ima tri pobjede i jedan poraz, dok Slovenci imaju dvije pobjede i dva poraza.