Boto: Mierez mi je rekao da će ostati, gradio sam oko njega momčad, a onda je odlučio otići!

Iako su najave uoči sezone NK Osijeka bile obavijene pozitivom i visokim očekivanjima, "bijelo-plavi" nisu ušli dobro u sezonu. U prva tri kola HNL-a osvojili su samo jedan bod, a u 3. pretkolu Konferencijske lige ispali od azerbajdžanske Zire. Sportski direktor José Boto "otvorio je dušu" i govorio o stanju u klubu.

- Nitko nije sretan sa situacijom u kojoj se trenutno nalazimo jer zaslužili smo više od onoga što smo dobili. Da smo zabili jedan penal, sada bismo bili sretni i sve bi imalo drugačiju perspektivu, ali mi iz naše pozicije ne možemo reagirati na način kao navijači - rekao je u kontekstu ispadanja nakon raspucavanja od Zire u Konferencijskoj ligi.

- Znamo što nam treba, dogovorili smo s igračima i sada je na klubovima da nađu dogovor - zagonetno je Portugalac počeo o pojačanjima i nastavio:

- Svjesni smo da Ademi nema završnicu poput Mierezove, ali želimo iskoristiti njegove kvalitete u smislu otvaranja prostora i mogućnosti za druge igrače. Igrač kakvog mi tražimo može se okarakterizirati kao devet i pol, dakle nije ni devetka ni desetka nego nešto između. Uz napadača, treba nam još jedno krilo, a moramo pronaći desnog beka da nadomjesti period u kojem smo bez Guedesa. Moramo biti pametni što napraviti, zadovoljni smo s Omerovićem, ali u iduća dva mjeseca ne može biti sam. U isto vrijeme, to rješenje za dva mjeseca može postati problem jer umjesto dva desna beka imat ćemo tri - detaljno je objasnio.

- Pratimo tržište, u finišu prijelaznog roka uvijek možete računati na to da će u velikim klubovima biti jedan ili dvojica igrača koji neće imati mjesto, a nama mogu donijeti ekstra kvalitetu. Također, nadamo se da će i jedan igrač za kojeg smo uvjereni da nam može nešto donijeti i koji je čitavo vrijeme otkako je došao imao probleme s ozljedama, a govorim o Kewalu, napokon i pomoći jer su svi ti problemi iza njega - rekao je Boto i donio dašao optimizma među navijače Osijeka.

Što se tiče odlazaka, Osijek su u prijelaznom roku u kratkom vremenu napustila dva važna igrača; Ramón Mierez i André Duarte.

- Mi smo 5. kolovoza počinili samoubojstvo. Zašto to kažem? Jer prodali smo najboljeg igrača koji je prošle sezone zabio polovicu naših golova, koji nam je omogućavao da se branimo i napadamo na drugačiji način, a uz to je bio i lider svlačionice. Momčad je građena pod pretpostavkom da Ramon ostaje i tako je bilo još 4. kolovoza kada mi je došao i rekao da ne ide nigdje. Prije ponude koju je prihvatio odbio je ponude klubova koji su po mom mišljenju bili bolji. Na putu do Tallinna tražio je razgovor sa mnom i kazao mi kako će ostati do kraja ugovora. Održao je i govor u svlačionici, plakao je i rekao suigračima: "Ovo je moja zadnja godina u Osijeku i želim osvojiti nešto. I zato dečki dajte 100 posto od sebe." Moja velika greška je bila što sam povjerovao u to. Čitava momčad je građena oko njega i u tjednu u kojem smo imali tri važne utakmice nakon njegovog odlaska bilo je nemoguće tu koncepciju posve promijeniti u tako kratkom vremenu. Ramonova plaća je bila prevelika i za najveće hrvatske klubove, ni oni mu ne bi mogli priuštiti plaću koju je imao ovdje, a plaći koju je dobio u Al Jaziri ne bi mogli doći ni blizu, ni pola toga mu ne bi mogli dati - objasnio je Boto situaciju s Mierezom, a za Duartea dodao da je stoper htio stalno igrati i da mu to trener nije htio ispuniti, te da su odlučili da je najbolje da se rastanu.

Marin Prekodravac otišao je besplatno u Šibenik i taj je transfer mnoge iznenadio, pogotovo jer se od 19-godišnjaka očekivalo da će biti jedna od mladih uzdanica Osijeka u novoj sezoni.

- Bio je sedmi veznjak u hijerarhiji i treći desni bek. Imao je odličan stav, ali nije bio sretan jer je mislio kako neće igrati. Tražio je da ode i našli smo rješenje za njega - kazao je Boto.

Što se tiče Darka Nejašmića, Portugalac je potvrdio da on ostaje u klubu i da će mu ponuditi novi ugovor. Za Matkovića i Jurišića klub je dobio konkretne ponude.

- Slušam podcaste, bilo je nekih komentara koji bi mogli biti označeni kao rasistički. U stilu "jadno dijete, biser hrvatskog nogometa u rukama je stranaca". To bismo trebali biti ja i trener. Kada sam došao u klub prije osam mjeseci, taj dragulj na kruni trebao je ići na posudbu u Zrinski u drugu ligu. I igrati braniča! Jer eksperti su govorili kako nema kvalitetu za napadača. I onda je ovaj stranac rekao: "Ne, ostat će". Danas ga pola Europe želi kupiti. S druge strane, pogledajte činjenice. Matković je u U-19 reprezentaciji bio na klupi, u tri utakmice dobio je 20 minuta, a u dvije utakmice U-21 reprezentacije nula minuta. A na klupi reprezentacija su, koliko znam, hrvatski treneri. I, da zaključim, on ostaje u Osijeku - zaključio je zanimljivi Boto.

Osijek u idućem kolu HNL-a igra protiv Rijeke na Opus Areni 25. kolovoza.