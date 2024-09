Boto najavio kaznu za Čavlinu i dodao: 'Nejašmić je htio otići iz kluba i zaraditi velik novac...'

Nogometaši Osijeka su u katastrofalnom nizou od sedam utakmica bez pobjede, ispali su iz Europe i s jednim bodom iz pet dvoboja drže začelje ljestvice HNL-a uz Slaven Belupo. Uza sve to, momčad su napustili najbolji igrači Ramon Mierez i Darko Nejašmić uz nekolicinu ostalih (Kristijan Lovrić, Slavko Bralić, Andre Duarte, Marin Prekodravac…), a navijači pozivaju upravu da ode.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Osijek 1-0

- Nakon prve faze prijelaznog roka u kojoj smo gradili momčad oko Ramona Miereza, poslije njegova odlaska morali smo razmotriti i promijeniti strategiju. Znamo da je naša momčad vrlo mlada i da joj nedostaje malo iskustva i može se reći liderstva na terenu, a kada to kažem mislim na to da se naša djeca mogu ugledati na nekoga u radu i trenirati s nogometašima koji su igrali na najvišoj razini i od kojih mogu jako puno naučiti. Odlučili smo, stoga, dovesti iskusne igrače koji će nam donijeti ne samo kvalitetu unutar momčadi, već mogu poslužiti i kao primjer našim mladim dečkima koji u sebi imaju veliki potencijal, ali nekada im fali malo iskustva i primjera kakav im je do sada bio Mierez, svojom predanošću prema svakom treningu i utakmici. I sada smo uz starosjedioce Malenicu i Jugovića doveli još par provjerenih internacionalaca, kako bismo pomogli ostalima da napreduju - rekao je Boto analizirajući prijelazni rok za službene stranice kluba.

Ponovio je kako nije htio da Mierez ode u Ujedinjene Arapske Emirate.

- Slijepo sam vjerovao Mierezu i njegovoj riječi da želi ostati do kraja sezone. Međutim, ne mogu ni njega pritom kriviti jer znam da i igrači žele napraviti ono što je najbolje za njih i njihove obitelji. S druge strane, mi ne možemo parirati platežnoj moći klubovima u koje naši igrači odlaze. Ponavljam još jednom, istina je da smo gradili momčad oko svog najboljeg igrača i strijelca i kada je on iznenada otišao, kao da se izgubio "kostur" svega na terenu. Morali smo reagirati tako što smo doveli nove igrače, kako bismo ponovno imali taj "kostur" i da bi nam momčad bila što konkurentnija.

Nogometaši Osijeka večernji trening odradili na Opus Areni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nejašmić je, kaže, sam izrazio želju da ode.

- S Ramonom sam se više borio da ostane ovdje dok je Neja izrazio želju otići iz kluba i zaraditi veliki novac koji ovdje ne može imati. Složio sam se s tim i prihvatio takvu opciju jer nam njegova pozicija u veznom redu nije kritična kao što je to bio s slučaj s Mierezom u napadu. Darku želim sve najbolje u daljnjoj karijeri, on nikada nije stvarao baš nikakve probleme na terenu ili u svlačionici i uvijek je sve svoje zadatke odradio i više nego profesionalno - rekao je Boto koji je u finišu prijelaznog roka doveo čak četvoricu igrača: Arnela Jakupovića, Tiaga Dantasa, Alessandra Tuiu i Hernanija.

Uza sve to, golman Nikola Čavlina, koji je ljetos pristigao na posudbu iz Dinama pa su ga navijači zbog pogrešaka uzeli na zub i zviždali mu, u intervjuu za Sportske novosti se istresao na njih rekavši kako nije klinac da mu zvižde svaku utakmicu, ali i da trener golmana od njega traži stvari koje nije radio u karijeri i da je to krivac za kikseve.

- Nema opravdanja za ono što je izjavio, zaista mu to nije trebalo, posebno u takvom kontekstu. Sada se mora suočiti s određenim posljedicama svoga nepromišljenoga čina kojim je naštetio imidžu kluba, a naravno da to nije bilo korektno ni prema trenerima pa ni suigračima. Treba promisliti kada se o nečemu javno govori - rekao je Boto i zamolio navijače za strpljenje jer će, kaže, rezultati ubrzo doći.