Boto popravlja nastalu štetu: Osijek dovodi četvoricu igrača

Na početku sezone pred čelnike Osijeka bile su servirane dvije opcije. Ostaviti Ramona Miereza, pokušati ući u Konferencijsku ligu i biti što konkurentniji u domaćem prvenstvu, ali pod cijenu da sljedeće sezone on ode besplatno. Ona druga, koju su na koncu odabrali, bila je prodaja najboljeg igrača za tek tri milijuna eura i oproštaj od ozbiljnijih ciljeva za ovu sezonu.

Unatoč svim obećanjima Jose Bota o jakom i konkurentnom Osijeku, sva ta priča ispostavila se demagogijom i pala je u vodu nakon odlaska Miereza. Kada prodaš najboljeg igrača uoči najvažnijih utakmica, onda je jasno da ambicija nema. I ta odluka ostavila je velike posljedice.

A jedna od njih je i tek jedan bod osvojen u četiri kola HNL-a. I ne igraju Osječani toliko loše kao što ljestvica pokazuje, ali igrači su bez samopouzdanja i mentalno iscijeđeni. Razlog leži i u tome što je sportski direktor Jose Boto u potpunosti zakazao pa je treneru Federicu Coppitelliju ostavio tanak roster s 'dječjim vrtićem' na klupi. Kada je shvatio da se sve urušava, a tek je početak sezone, odlučio je pokušati popraviti nastalu štetu s čak četvoricom novih pojačanja u završnici prijelaznog roka.

Nogometaši Osijeka večernji trening odradili na Opus Areni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, austrijski napadač Arnel Jakupović (26) navodno je već i odradio liječnički pregled na Opus Arenu pa se vratio nazad u Maribor kako bi pomogao klubu plasirati se u Konferencijsku ligu. Nakon toga će i službeno postati novi igrač Osijeka i bit će na raspolaganju za utakmicu protiv Hajduka. Osječani će za njega isplatiti milijun eura plus bonusi, ali će dobiti rasnog golgetera koji je u fenomenalnoj formi. U slovenskom prvenstvu zabio je pet golova u isto toliko utakmica, a prošle sezone stao je na 17 u 30 utakmica. Njegovu formu života prepoznao je i austrijski izbornik Ralf Rangnick koji ga je pozvao u reprezentaciju.

Drugo pojačanje trebao bi biti veznjak Benfice Tiago Dantas (23). Bio je kapetan portugalske U-21 reprezentacije, igrao je na posudbama u AZ Alkmaaru, PAOK-u, Tondeli pa čak i u Bayernu gdje je skupio dva nastupa za prvu momčad. Na Transfermarktu vrijedi 2,9 milijuna eura i trebao bi u Osijek doći bez odštete, ali bi Benfici pripalo 50 posto od sljedećeg transfera. Riječ je o mladom i nadarenom veznjaku koji bi, ako ispuni potencijal, mogao biti veliko pojačanje za Osijek. U četvrtak će odraditi liječnički pregled pa potom potpisati ugovor.

Rijeka je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 2-0 | Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Za razliku od Jakupovića i Dantasa pred kojima su tek najbolje godine karijere, sljedeći dvojac donosi dašak iskustva, ali pitanje je kolika je smisao dovoditi islužene igrače koji su mjesecima bez utakmica.

Prvi je portugalski krilni napadač Hernani (33) koji je igrao za Porto, Olympiacos, Levante... Bez kluba je već tri mjeseca i jasno je kako će mu trebati neko vrijeme da dohvati fizičku spremu i formu. Sve se to odnosi i na iskusnog talijanskog stopera Alessandra Tuiaa (34) koji također dolazi kao slobodan igrač. U karijeri je igrao za Lecce, Benevento, Lazio...

Obojica će potpisati do kraja sezone. I kako se čini, dolaze kao vatrogasno rješenje i kao plod panične reakcije sportskog direktora koji dovodi igrače bogatog životopisa kako bi popravio atmosferu oko kluba. No, pitanje je koliko sve to ima smisla...

