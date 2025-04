VIDEO Velika greška Modrića koštala Real poraza u El Clasicu

Nogometaši Barcelone su u spektakularnom i dramatičnom El Clasicu pobijedili Real Madrid 3-2 golom Koundéa u produžecima te osvojili svoj 32. trofej španjolskog Kupa kralja.

Barca je povela golom Pedrija, Real je okrenuo preko Mbappéa i Tchouaménija, a spas Kataloncima potkraj regularnog dijela donio je Torres i s 2-2 se otišlo u produžetke.

Susret se bližio kraju, sve je vodilo k tome da će pobjednika El Clasica tek drugi put u povijesti dati penali, no uslijedila je velika greška hrvatskog kapetana Luke Modrića. Toliko je toga dao Realu, najtrofejniji je igrač 'kraljeva' u povijesti, no greške se događaju svima pa i njemu.

U 116. minuti poslao je loptu u sredinu kao nebrojeno puta do sada, ali ovoga puta nije osjetio teren na pravi način. Zaista je rijetkost da Modrić učini jedan ovakav potez kakav treneri u limačima djecu uče da ne smiju slati.

- Radije ju napucaj u aut - znali su reći.

No, što je tu je. Modrić je odlučio odigrati u sredinu, ali nije vidio da će Jules Koundé prvi stići do nje. Upravo to se dogodilo i bočni Barcelone iskoristio je šansu koja mu se ponudila na pladnju. Sjajno je naciljao i u 116. minuti šokirao Real.

VIDEO: VELIKA GREŠKA LUKE MODRIĆA