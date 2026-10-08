Bottas je na utrku Formule 1 u Singapur išao biciklom kroz džunglu. Izbjegavao je pitone

Valtteri Bottas odabrao je neuobičajen način putovanja u Singapur na ovotjednu utrku Formule 1. Finski vozač momčadi Cadillac prešao je 420 kilometara biciklom iz malezijskog Sepanga, pritom izbjegavajući kobre i pitone tijekom pustolovine kroz džunglu koju je opisao kao epsku.

Bottas, strastveni biciklist, stigao je na vrijeme za medijske obveze u četvrtak na stazi Marina Bay, nakon što je danima putovao seoskim cestama i makadamskim stazama na dva kotača umjesto da odabere kratak let. Obožavatelji su pratili njegovo putovanje putem društvenih mreža, a Finac je pomoć pri planiranju rute dobio od malezijskih biciklista koji voze po makadamu, dok je prateće vozilo cijelo vrijeme bilo u blizini.

Foto: Ramil Sitdikov

-Vidio sam nekoliko zmija, što me pomalo zabrinjavalo, ali zapravo su bile prilično mirne. Samo su se bavile svojim poslom. Vidio sam jednu kobru i jednog pitona kako prelaze put preda mnom. Vidio sam i one velike guštere... Jedan je bio na stazi pa sam ga morao preskočiti biciklom jer sam ga uočio u zadnji tren - rekao je 37-godišnjak koji je ispričao kako je u jednom trenutku zapeo iza krda krava, a čak ga je ganjao i pas. Vozio je i nakon pada mraka kako bi izbjegao vrućinu.

- Najluđa stvar bila je vožnja noću kroz džunglu. Zvukovi ondje... um ti počinje stvarati razne slike, pitaš se što se sve krije u mraku. Onda jednostavno moraš stisnuti zube i nastaviti dalje. Vožnja s upaljenim svjetlima po noći – to je vjerojatno bio najupečatljiviji dio... Obično bih vozio nekoliko sati u mraku na kraju dana, a kretao sam oko 14 sati. Prva dva sata zapravo su uvijek bila najteža, no onda bi temperatura malo pala, a zahladilo bi i tijekom noći - dodao je Bottas.

Foto: Jakub Porzycki

Bottas je rekao da se velik dio puta odvijao izvan uređenih cesta, uz podršku lokalnog stanovništva nakon što se vijest o njegovu biciklističkom izazovu proširila internetom. Bottas je istaknuo da mu je ova biciklistička tura pomogla da brzo preboli razočaranje utrkom u Sepangu, gdje je riskantna strategija propala, a on je nakon deset krugova izgubio kontrolu nad svojim Cadillacom i izletio u šljunak.

- Tijekom vožnje imao sam puno vremena za razmišljanje, a misli su mi uglavnom bile usmjerene na ovaj vikend. Pred nama je vikend sa sprint utrkom, što bi za nas moglo biti prava prilika. Nadam se da ću imati bolji vikend - zaključio je finski vozač.