FOTO Ronaldo kupio privatni raj na ekskluzivnom otoku s dvije vile. Jedna samo za njega i nju

Ronaldo i Georgina kupili dvije luksuzne vile u Saudijskoj Arabiji! Domovi na otoku Nujuma vrijede preko 8 milijuna eura. Uživaju u privatnosti i prirodi Crvenog mora
Nogometna ikona Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodríguez tri godine nakon potpisa za Al Nassr postali su vlasnici dviju ultraluksuznih vila u Saudijskoj Arabiji, čime su potvrdili duboku povezanost s destinacijom koja im je, kako kažu, prirasla srcu.
| Foto: Instagram, Red Sea Global
Foto: Instagram, Red Sea Global
| Foto: Instagram, Red Sea Global
Riječ je o ekskluzivnom posjedu Nujuma, rezidencije Ritz-Carlton Reservea, jednom od najprestižnijih i najskrovitijih odmarališta na svijetu, smještenom na obali Crvenog mora. Ovaj potez nije samo ulaganje u nekretnine, već i odabir životnog stila koji spaja ultimativni luksuz, potpunu privatnost i netaknutu prirodu.
| Foto: Google Maps, Red Sea Global
Nakon što su od 2023. godine u nekoliko navrata posjetili destinaciju The Red Sea, Ronaldo i Georgina odlučili su ondje stvoriti svoj dom daleko od očiju javnosti. Očarani ljepotom i mirom koji otok pruža, postali su jedni od prvih kupaca u ovom jedinstvenom projektu.
| Foto: Red Sea Global
Nujuma je smještena na privatnim otocima arhipelaga Ummahat, gotovo 26 kilometara od kopna. Dostupna je isključivo unajmljenim brodom ili hidroavionom. Upravo ta izoliranost jamči razinu privatnosti koju rijetka mjesta na svijetu mogu ponuditi. Cijelo odmaralište sastoji se od samo 19 privatnih rezidencija, okruženih besprijekornim bijelim pijeskom i kristalno čistim morem.
| Foto: Red Sea Global
Pripadnost brendu Ritz-Carlton Reserve, koji u svijetu broji tek osam takvih lokacija, potvrđuje da je riječ o najspektakularnijim nekretninama na planeti. Arhitektura vila, inspirirana oblicima školjki, fluidno se stapa s pješčanim dinama i stjenovitim terenom, stvarajući dojam kao da su oduvijek bile dio otoka. Svaka vila je samostojeća, bez susjeda koji bi narušavali pogled, te nudi apsolutni mir i tišinu.
| Foto: Red Sea Global
Slavni par odlučio se na kupnju dviju nekretnina čija se zajednička vrijednost procjenjuje na više od osam milijuna eura. Prva, prostranija vila s tri spavaće sobe, namijenjena je za boravak s cijelom obitelji i njihovom djecom. Druga, intimnija dvosobna vila, služit će kao savršeno utočište za romantične bijegove.
| Foto: Red Sea Global
Unutrašnjost vila odražava ljepotu okoliša, s paletom boja pijeska i krema te tirkiznim tonovima koji asociraju na more. Goleme spavaće sobe imaju pripadajuće kupaonice s velikim kadama i kišnim tuševima koji se otvaraju prema privatnim dvorištima. Uz svaku vilu dolaze privatni beskonačni bazen, zasjenjene terase s ležaljkama i baldahinima te blagovaonice na otvorenom za večere pod zvijezdama. Stanovnicima su na raspolaganju i teleskopi za promatranje zvjezdanog neba, što dodatno obogaćuje iskustvo boravka u prirodi.
| Foto: Red Sea Global
Cristiano Ronaldo nije skrivao oduševljenje novim domom, ističući kako je odluka o kupnji bila vođena emocijama i osjećajem pripadnosti.
| Foto: Red Sea Global
- Destinacija The Red Sea doista je izvanredna u svakom smislu te riječi. Od našeg prvog posjeta, Georgina i ja osjetili smo duboku povezanost s ovim otokom i njegovom prirodnom ljepotom koja oduzima dah. To je mjesto gdje pronalazimo mir i spokoj. Sada kada ovdje imamo dom, možemo uživati u kvalitetnom vremenu s obitelji u potpunoj privatnosti i tišini kad god to poželimo - izjavio je Ronaldo u službenom priopćenju.
| Foto: Red Sea Global
Ono što projekt The Red Sea izdvaja od ostalih luksuznih destinacija jest njegova predanost održivosti i regenerativnom turizmu. Cijelo područje, uključujući i rezidencije, napaja se isključivo iz obnovljivih izvora energije. Projekt ide i korak dalje od puke održivosti, s ciljem da do 2040. godine ostvari 30 posto neto pozitivnog utjecaja na lokalne ekosustave. To se postiže obnavljanjem i širenjem staništa poput koraljnih grebena, šuma mangrova i morske trave, čime se potiče bioraznolikost.
| Foto: Red Sea Global
- Oduševljeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu Cristianu i Georgini u zajednicu The Red Sea Residences. Njihova odluka da ovdje posjeduju dom odražava privlačnost destinacije među onima koji traže spoj avanture i privatnosti, luksuza i prirode - rekao je John Pagano, izvršni direktor tvrtke Red Sea Global koja stoji iza projekta.
| Foto: Red Sea Global
Destinacija The Red Sea ključni je dio ambicioznog plana Saudijske Arabije "Vision 2030", kojim se zemlja otvara svijetu i razvija turizam. Trenutačno je otvoreno deset luksuznih hotela, a uskoro se otvara i otok Shura, središte projekta, s novim odmaralištima, prvenstvenim golf-terenom s 18 rupa, restoranima i trgovinama.
| Foto: Red Sea Global
Zahvaljujući novoj međunarodnoj zračnoj luci Red Sea International (RSI), koja nudi izravne letove za gradove poput Milana, Dubaija, Dohe, Rijada i Džede, destinacija je iznimno dobro povezana. Procjenjuje se da je unutar tri sata leta dostupna za 250 milijuna ljudi, a unutar osam sati za čak 85 posto svjetske populacije, čime se pozicionira kao nezaobilazna točka na karti globalnog luksuznog turizma.
| Foto: Red Sea Global
Za Cristiana Ronalda, čiji portfelj nekretnina već obuhvaća Europu, ovaj posjed u Crvenom moru predstavlja nešto drugačije. Nije riječ o urbanom glamuru, već o utočištu gdje obiteljski život može teći daleko od kamera, a vrijeme usporiti dovoljno da se u njemu istinski uživa. To je mjesto gdje jedan od najvećih sportaša svih vremena može biti samo suprug i otac, okružen tišinom i ljepotom prirode.
| Foto: Red Sea Global
