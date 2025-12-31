FOTO Ronaldo kupio privatni raj na ekskluzivnom otoku s dvije vile. Jedna samo za njega i nju

Unutrašnjost vila odražava ljepotu okoliša, s paletom boja pijeska i krema te tirkiznim tonovima koji asociraju na more. Goleme spavaće sobe imaju pripadajuće kupaonice s velikim kadama i kišnim tuševima koji se otvaraju prema privatnim dvorištima. Uz svaku vilu dolaze privatni beskonačni bazen, zasjenjene terase s ležaljkama i baldahinima te blagovaonice na otvorenom za večere pod zvijezdama. Stanovnicima su na raspolaganju i teleskopi za promatranje zvjezdanog neba, što dodatno obogaćuje iskustvo boravka u prirodi. | Foto: Red Sea Global