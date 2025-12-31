Obavijesti

Galerija

Komentari 2
EVO KOLIKO KOŠTA

FOTO Ronaldo kupio privatni raj na ekskluzivnom otoku s dvije vile. Jedna samo za njega i nju

Ronaldo i Georgina kupili dvije luksuzne vile u Saudijskoj Arabiji! Domovi na otoku Nujuma vrijede preko 8 milijuna eura. Uživaju u privatnosti i prirodi Crvenog mora
FOTO Ronaldo kupio privatni raj na ekskluzivnom otoku s dvije vile. Jedna samo za njega i nju
Nogometna ikona Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodríguez tri godine nakon potpisa za Al Nassr postali su vlasnici dviju ultraluksuznih vila u Saudijskoj Arabiji, čime su potvrdili duboku povezanost s destinacijom koja im je, kako kažu, prirasla srcu. | Foto: Instagram, Red Sea Global
1/44
Nogometna ikona Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodríguez tri godine nakon potpisa za Al Nassr postali su vlasnici dviju ultraluksuznih vila u Saudijskoj Arabiji, čime su potvrdili duboku povezanost s destinacijom koja im je, kako kažu, prirasla srcu. | Foto: Instagram, Red Sea Global
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025