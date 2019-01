Bouchard na crvenom tepihu u tajicama, naša Donna blistala

Krenuo je prvi ovogodišnji Grand Slam, a prije nego što su izašle na terene Australian Opena, najbolje svjetske tenisačice prošetale su se crvenim tepihom u Melbourneu.

Na IMG Crownovoj teniskoj zabavi je bila i naša Donna Vekić, a u usporedbi s konkurencijom - nije razočarala. Lijepa Osječanka je stigla u elegantnoj plavoj kratkoj haljini, a kosu je raspustila.

.@DonnaVekic arrives at the Crown IMG Tennis Party on the eve of the Australian Open pic.twitter.com/q2EgpCqCIC — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 13. siječnja 2019.

Donna je nakon zabave u prvom kolu uvjerljivo pobijedila Kristinu Mladenović, a predstavila je i novu kombinaciju za teren.

Sličnu haljinu je nosila i braniteljica naslova Caroline Wozniacki, ali s dugim rukavima i u crnoj boji.

Međutim, glavna tema zabave je odjeća u kojoj se pojavila Genie Bouchard. Ona je crvenim tepihom prošetala u tamnoplavim kratkim tajicama i topu. Pa Genie, nisi na terenu!

