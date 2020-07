Bad Blue Boysi su šutjeli do 35. minute, a onda su počeli sa skandiranjem protiv Mamića

<p>Bad Bluey Boysi došli su na derbi, nisu se odlučili na bojkot, na sjevernu tribinu došlo ih je oko 200 Kad je pročitano ime Zorana Mamića sa sjevera se prolomio zvižduk.</p><p>Na sjevernoj tribini nema transparenata, ali tu je pet slova MCOIS. To je očito poruka Zdravku Mamiću. 'Mamiću cigane odlazi iz svetinje'. To je ono što BBB skandiraju na svakoj utakmici.</p><p>Istok i jug su zatvoreni, 300 torcidaša je na zapadnoj tribini. Naravno, dobro su odvojeni od ostatka gledatelja, pod velikim osiguranjem. Na stadion je Torcida počela ulaziti 40-ak minuta prije početka utakmice. Od ostatka gledatelja odvojeni su i ogradom.</p><p>Torcida navija od prve minute, a Bad Blue Boysi su šutjeli do 35. minute Očito su i na taj način odlučili prosvjedovati protiv dolaska Zorana Mamića na klupu. Podsjetimo, Zoran Mamić vodit će Dinamo u tri utakmice do kraja sezone.</p><p>U 35. minuti su se oglasili. Krenuli su s uvredama na račun braće Mamić.</p><p> </p>