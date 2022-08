Boysi citirali Oršića, on uzvratio golom: Pamtit ću ovo cijeli život

Dinamo je pobijedio Osijek 5-2 i nabildao atmosferu u svlačionici uoči uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka protiv Bodo/Glimta. Na poluvremenu je bilo 1-1, a onda su "modri" prelomili utakmicu s tri gola glavom u nastavku, od kojih je dva zabio stoper Dino Perić.

- Dobar ulazak u utakmicu, zabili smo za 1-0, držali stvari pod svojom kontrolom. Malo jesmo pali sredinom prvog poluvremena, oni su to okrunili golom. Na poluvremenu smo se dobro posložili, dominirali praktički cijelo drugo poluvrijeme i zasluženo pobijedili. Imali su sreće kod gola za 3-2, ali je pobjeda na kraju zaslužena - rekao je Perić.

- Prije svega, znači mi pobjeda i tri boda. Naravno da mi dva gola dižu samopouzdanje s obzirom na to da nisam dugo igrao. Sad je sedma utakmica od početka sezone tako da sam zadovoljan - nastavio je.

Prvi je put zabio dva gola na utakmici baš Osijeku, klubu iz grada u kojem je rođen kojem su stoperi često zabijali u dresu "modrih".

- Centaršut je pola gola. Pero (Bočkaj) je dvaput izvrsno centrirao, pogodio me u trepavicu, kako se kaže. Ja sam samo dobro postavio glavu.

Mislav Oršić zabio je 84. gol u 200. nastupu za Dinamo. Dobio je ovacije tribina prije i poslije utakmice. Dakako, i za vrijeme.

- Odigrali smo dobru utakmicu i najvažnije je da smo pobijedili. Bilo je nekih crnih rupa u našoj igri i prezentaciji. Na kraju je pobjeda bila uvjerljiva, ali moramo poraditi na situacijama u kojima ne stojimo dobro na terenu. Moramo svi pogledati videoanalizu i ispraviti to jer nam se u bitnijim utakmicama u Europi to neće dobro vratiti - kazao je napadač "modrih".

Boysi su mu na sjeveru nakon gola izvjesili transparent s njegovom rečenicom "Nema većeg kluba od Dinama", a po završetku utakmice bacili su ga igračima koji su se s njime fotografirali.

- Stvarno smo dobro krenuli u utakmicu. Moram zahvaliti navijačima na ovome, stvarno nisam ovo očekivao i pamtit ću cijeli život. Događaju nam se situacije u kojima ne stojimo dobro, ne možemo se dogovoriti kako ćemo se braniti, druga momčad ima puno prilika. Neće nam praštati velike momčadi to u Europi. Moramo to popraviti za uzvrat s Bodom i, uz veliku podršku navijača, nadam se, proći dalje - rekao je Oršić.

Igrate dobro, zabijate, a govorite o crnim rupama.

- Uvijek treba biti malo samokritičan. Svi znamo tko je gdje griješio i što je napravio. Vjerujem da ćemo svi to zajedno ispraviti - kaže Oršić.

Odradio je svih 90 minuta uoči uzvrata s Norvežanima. Koliko je umora?

- Od početka sezone igramo svaka tri, četiri dana. Navikli smo se na taj ritam, za drugo ni ne znamo. Ali dobro ćemo se odmoriti. Kad se napuni stadion, svi ćemo zaboraviti na umor ako ga ima i, nadam se, proći dalje - kaže Mislav.

Adrian Leon Barišić čudio se kako je Osijek primao golove.

- Iskreno, ne znam što bih rekao, što je razlog ovakvog pada u drugom poluvremenu. Ušli smo nervozno, primili gol iz odbijanca za 1-0. Onda smo se digli, odigrali najbolje poluvrijeme ove sezone. Otišli smo s 1-1 na poluvrijeme i rekli si da ćemo nastaviti tako, ali izgleda da je to ostalo u svlačionici. Oni su promijenili sustav, prešli na igru s dva napadača i stalno punili šesnaesterac. Kad vam stoper dvaput zabije unutar 16 metara, ne znam što bih rekao. Ne treba lagati, u crnoj rupi smo. Nadali smo se da ćemo popraviti to pozitivnim rezultatom. Ali ne možemo odustati. Dolazi nam Hajduk u goste, neka nam to bude utakmica za vađenje - rekao je stoper "bijelo-plavih" i dodao:

- Ne možemo nastaviti ovako. Utakmica je bila nezgodna da se vadimo. Nakon prvog poluvremena vjerovali smo da možemo do pozitivnog rezultata. Ali igrači su nam uletavali u šesnaesterac, ne možemo tako primati golove. Žao mi je zbog navijača koji su nas došli podržati u Zagreb, bili su nam podrška. Ne znam što reći osim da se okrenemo prema naprijed i idemo dalje.

