Boysi nadglasali cijeli stadion, kraj 20.000 ljudi ori se Dinamo

Dinamo, Dinamo, Dinamo, šampion je Dinamo! Ori se pjesma glasnih 'Bad blue boysa' koji su u potpunosti nadglasali 'zloglasne Green monsterse' u samoprozvanom 'grotlu' Groupama Arene! Domaći navijači , kojih je usput budi rečeno 20 puta više, u potpunosti izgubili bitku na tribinama, a polako gube i bitku na terenu.

Dani Olmo odlično je asistirao kapetanu Arijanu Ademiju koji je prekrasno zabio za vodstvo Dinama za erupciju na gostujućoj tribini. 'Modri' se odlično drže i zasad su jednom nogom u playoff fazi kvalifikacija za Ligu prvaka, a kako i ne bi kad u 'srcu Mađarske' imaju atmosferu kao na Maksimiru. U potpunosti bbrojčano nadmoćni 'Green Monstersi' se ni ne čuju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Cijeli dan su iz Hrvatske u mađarsku prijestolnicu pristizali navijači Dinama, a kako ne bi došlo do sukoba mađarska ih je policija odlučila autobusima prevesti do Groupama Arene. Sve je prošlo bez incidenata, a 'Boysi' su pokazali da su najjači tamo gdje je to bilo najpotrebnije, na navijačkoj tribini.