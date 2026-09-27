Boysi: Ne možemo podržati ovakav stadion. Očekujemo od kluba da poštuje želje navijača

Najvjerniji navijači Dinama Bad Blue Boysi službeno su se oglasili prvi put nakon što je u četvrtak predstavljen projekt novog Maksimira. Novi Maksimir dizajnirao je talijanski arhitektonski studio VG13 Architects Studio Associato iz Milana, a autori pobjedničkog idejnog rješenja su arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi.

Priopćenje Boysa prenosimo u cijelosti.

- Klub je, po našem mišljenju, vrlo jasno i precizno sažeo i artikulirao osnovna načela te želje velike većine navijača prije izbora idejnog rješenja novog stadiona. U izradi tog prijedloga, koji je većim svojim dijelom postao i temelj uvjeta natječaja, imali smo priliku iznijeti svoje prijedloge na poziv predstavnika Kluba te znamo koliko se ozbiljno pristupilo pripremi za ovaj proces.

Foto: Grad Zagreb

- Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima tog prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati. Očekujemo od Kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu primarno vode željama i interesima Kluba i njegovih navijača uzimajući u obzir njihova mišljenja.

Foto: Grad Zagreb

- Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama, ono nadilazi uobičajene odluke koje Klub donosi, kao i one koji trenutno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.