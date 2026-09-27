Obavijesti

Sport

Komentari 30
OGLASILI SE BBB

Boysi: Ne možemo podržati ovakav stadion. Očekujemo od kluba da poštuje želje navijača

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 6 min
Boysi: Ne možemo podržati ovakav stadion. Očekujemo od kluba da poštuje želje navijača
88
Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bad Blue Boysi se oglasili prvi put nakon što je predstavljen idejni projekt novog Maksimira; odbacuju izabranu ideju novi stadion nije zatvoren i nema spojene tribine

Admiral

Najvjerniji navijači Dinama Bad Blue Boysi službeno su se oglasili prvi put nakon što je u četvrtak predstavljen projekt novog Maksimira. Novi Maksimir dizajnirao je talijanski arhitektonski studio VG13 Architects Studio Associato iz Milana, a autori pobjedničkog idejnog rješenja su arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. 

88
Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice

Priopćenje Boysa prenosimo u cijelosti.

- Klub je, po našem mišljenju, vrlo jasno i precizno sažeo i artikulirao osnovna načela te želje velike većine navijača prije izbora idejnog rješenja novog stadiona. U izradi tog prijedloga, koji je većim svojim dijelom postao i temelj uvjeta natječaja, imali smo priliku iznijeti svoje prijedloge na poziv predstavnika Kluba te znamo koliko se ozbiljno pristupilo pripremi za ovaj proces.

Foto: Grad Zagreb

- Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima tog prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati. Očekujemo od Kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu primarno vode željama i interesima Kluba i njegovih navijača uzimajući u obzir njihova mišljenja.

Foto: Grad Zagreb

- Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama, ono nadilazi uobičajene odluke koje Klub donosi, kao i one koji trenutno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Češka - Hrvatska 1-2: 'Vatreni' uspješno otvorili Ligu nacija unatoč šoku Čeha i VAR drami
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Češka - Hrvatska 1-2: 'Vatreni' uspješno otvorili Ligu nacija unatoč šoku Čeha i VAR drami

ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 'Vatreni' su pobjedom otvorili Ligu nacija. Za vodstvo je zabio Modrić, onda je brzo izjednačio Karabec. Marco Pašalić je zabio, a onda je Radosta opet šokirao, ali VAR je poništio gol
STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!
TRAGIČNE VIJESTI

STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!

Abraham Salimon Are je tijekom MMA karijere nastupao je protiv niza regionalnih boraca, među kojima su bili Miloš Cvetković, Teufik Šehić i David Travniček. Jednu profesionalnu pobjedu ostvario je protiv Davuda Muhića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026