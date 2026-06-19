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DEVET GODINA STARIJA

FOTO Bila je hrvatska pjevačka zvijezda pa šokantno nestala sa scene. Sad ljubi asa 'zmajeva'

Od pjevačice Feminnema do WAGsice u luksuzu! Nikol Bulat (38) danas bodri Ivana Šunjića (29), a njezina transformacija iznenadila je mnoge
FOTO Bila je hrvatska pjevačka zvijezda pa šokantno nestala sa scene. Sad ljubi asa 'zmajeva'
Dok su oči nogometnog svijeta uprte u Svjetsko prvenstvo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje nove stranice svoje povijesti, na tribinama ih bodri i jedno lice koje je nekad bilo dobro poznato hrvatskoj javnosti. Ipak, danas bi je rijetki prepoznali. | Foto: Instagram
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Dok su oči nogometnog svijeta uprte u Svjetsko prvenstvo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje nove stranice svoje povijesti, na tribinama ih bodri i jedno lice koje je nekad bilo dobro poznato hrvatskoj javnosti. Ipak, danas bi je rijetki prepoznali. | Foto: Instagram
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