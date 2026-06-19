FOTO Bila je hrvatska pjevačka zvijezda pa šokantno nestala sa scene. Sad ljubi asa 'zmajeva'

Od pjevačice Feminnema do WAGsice u luksuzu! Nikol Bulat (38) danas bodri Ivana Šunjića (29), a njezina transformacija iznenadila je mnoge
Dok su oči nogometnog svijeta uprte u Svjetsko prvenstvo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje nove stranice svoje povijesti, na tribinama ih bodri i jedno lice koje je nekad bilo dobro poznato hrvatskoj javnosti. Ipak, danas bi je rijetki prepoznali.
| Foto: Instagram
Dok su oči nogometnog svijeta uprte u Svjetsko prvenstvo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje nove stranice svoje povijesti, na tribinama ih bodri i jedno lice koje je nekad bilo dobro poznato hrvatskoj javnosti. Ipak, danas bi je rijetki prepoznali. |
Foto: Instagram
Dok su oči nogometnog svijeta uprte u Svjetsko prvenstvo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje nove stranice svoje povijesti, na tribinama ih bodri i jedno lice koje je nekad bilo dobro poznato hrvatskoj javnosti. Ipak, danas bi je rijetki prepoznali.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Riječ je o Nikol Bulat (38), bivšoj pjevačici grupe Feminnem, koja je estradne pozornice zamijenila životom partnerice uspješnog nogometaša Ivana Šunjića (29).
| Foto: Davor Puklavec/24sata
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Njezina priča je priča o potpunoj transformaciji - od kratkotrajne, ali burne glazbene karijere i medijske eksponiranosti do mirnog obiteljskog života u luksuzu, daleko od reflektora koje je nekoć toliko priželjkivala.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/24sata
Mnogi je pamte kao najkraću članicu popularnog sastava Feminnem. U grupi se zadržala tek nešto više od godinu dana, no njezin odlazak 2009. bio je glasan i popraćen brojnim medijskim nagađanjima.
| Foto: Slavko Midzor/24sata
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Godinama kasnije, Bulat je sama razjasnila pozadinu priče, otkrivši da je odluka bila isključivo njezina, potaknuta kreativnim razilaženjima. Dok su Neda Parmać i Pamela Ramljak inzistirale na homogenom imidžu klasičnog "girl benda", Nikol je imala drugačiju, odvažniju viziju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Prava je istina da sam ja napustila Feminnem, i to nakon jednog dugog, mučnog razgovora koji nije urodio plodom. Neda i Pamela su smatrale da moramo funkcionirati kao pravi girl bend, homogen, u kojem ni jedna od nas ne dolazi do izražaja, a ja sam smatrala da će nas javnost bolje prihvatiti ako svaka bude imala svoju prepoznatljivu osobnost, poput Pussycat Dolls - objasnila je tada.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što je shvatila da kompromisa nema, pozdravila se s kolegicama "bez zle krvi". Uslijedio je i kratak izlet u solo vode. Godine 2011. objavila je singl "Strašno ti stojim", nastao u suradnji s producentom Costijem Ioniteom, poznatim po radu sa Shakirom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pjesma je neko vrijeme bila hit u klubovima, no veći komercijalni uspjeh je izostao. Taj neuspjeh kao da je bio konačna potvrda da njezina budućnost nije na pozornici. Nikol je donijela radikalnu odluku: okrenula je leđa estradi, upisala studij prava i gotovo preko noći nestala iz javnog života.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Marijan Delija/24sata
Godinama se o Nikol Bulat nije znalo gotovo ništa. Uspješno je skrivala privatnost, posvećena studiju i novom, anonimnom životu. A onda je u javnost dospjela informacija koja je mnoge iznenadila - njezino srce osvojio je devet godina mlađi nogometaš Ivan Šunjić, tada talentirani veznjak Dinama.
| Foto: Davor Puklavec/24sata
Foto Davor Puklavec/24sata
Njihova veza započela je diskretno, dok su zajedno živjeli u zagrebačkom naselju Lanište. Međutim, kada je Šunjić 2019. godine potpisao za engleski Birmingham City, Nikol nije dvojila. Spakirala je kofere i krenula s njim u Veliku Britaniju, potvrdivši da je njihova ljubavna priča ozbiljna.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/24sata
Postala je klasična "WAGsica" (supruga i djevojka nogometaša), no svoj je život gradila daleko od tipičnih stereotipa. Nije tražila medijsku pozornost; naprotiv, njezina je veza s nogometašem postala njezino utočište. Pratila ga je vjerno kroz karijeru, od Engleske do Cipra, gdje trenutačno igra za Pafos, ranije i do Berlina i Herthe.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/24sata
Njihova veza, unatoč početnim komentarima zbog razlike u godinama, pokazala se iznimno stabilnom. U svibnju 2024. godine postali su roditelji sina, što je dodatno učvrstilo njihov obiteljski život.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/24sata
Iako se povukla s javne scene, Nikol je pronašla novi način komunikacije sa svijetom - putem Instagrama. Profil koji je otvorila 2019. godine, kako je sama objasnila, "nakon dugog uživanja u offline životu", brzo je privukao pozornost. Danas je prati vojska veća od 82.000 ljudi, no Nikol koju ondje vide potpuno je drugačija od one koje se sjećaju s pozornica.
| Foto: Slavko Midzor/24sata
Foto Nel Pavletic/24sata
Prošla je nevjerojatnu fizičku transformaciju, a stari estradni stil zamijenila je profinjenim i skupocjenim modnim izričajem. Njezina garderoba ispunjena je komadima luksuznih brendova poput Chanela i Prade, a svaka njezina objava odiše estetikom "tihog luksuza".
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/24sata
Na profilu dominiraju fotografije s putovanja, modne kombinacije i dirljivi trenuci sa sinom. Ivan Šunjić, s druge strane, rijetko se pojavljuje, čime par i dalje čuva svoju intimu.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Matija Habljak
Ironično, nakon bijega od medija, stvorila je vlastitu, pažljivo kuriranu javnu personu, dokazavši da se slika o sebi u javnosti, zbog koje je i napustila bend, ipak može kontrolirati - ali pod vlastitim uvjetima.
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Foto Davor Puklavec/24sata
Danas, dok Šunjić kao jedan od ključnih igrača brani boje Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj smotri, ona je njegova najtiša i najvjernija podrška. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: pixsell/instagram
Foto Petar Glebov/24sata
Foto Luka Klun/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/24sata
Foto Slavko Midzor/24sata
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Martina Popovcic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
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Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
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