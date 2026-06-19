FOTO Bila je hrvatska pjevačka zvijezda pa šokantno nestala sa scene. Sad ljubi asa 'zmajeva'

​- Prava je istina da sam ja napustila Feminnem, i to nakon jednog dugog, mučnog razgovora koji nije urodio plodom. Neda i Pamela su smatrale da moramo funkcionirati kao pravi girl bend, homogen, u kojem ni jedna od nas ne dolazi do izražaja, a ja sam smatrala da će nas javnost bolje prihvatiti ako svaka bude imala svoju prepoznatljivu osobnost, poput Pussycat Dolls - objasnila je tada. | Foto: Instagram