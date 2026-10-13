Boysi o saborskom zastupniku Baksi: 'Ne budi kao on, seljak'

Ivica Baksa, saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever koji mijenja župana Matiju Posavca, poduzetnik je iz Pribislavca i navijač Dinama. O pripadnosti modrom klubu govorio je u utorak na sjednici tijekom koje su zastupnici raspravljali o zahtjevu za opoziv Vlade. Dotaknuo se teme maksimirskog stadiona i pobjednika međunarodnoga arhitektonskog natječaja, talijanskog studija VG13 Architects, koji je dobio velike kritike javnosti.

- I ja sam Bad Blue Boys - rekao je Baksa zagrnut šalom Dinama na kojemu su grbovi navijačke skupine i kluba.

No vjerojatno nije znao da upravo taj potez naići na kritiku baš od strane navijača maksimirskog kluba.

"Ne budi kao Baksa, ne budi seljak s kroasan šalom", napisali su na stranici Bad Blue Boys fanshop na Instagramu.

Foto: Instagram

Naime, nosio je neslužbeni šal koji navijači među sobom pogrdno nazivaju "kroasan šal". Skupini je cilj da svi njeni članovi nose službene rekvizite kako na njima ne bi zarađivali oni koji na to nemaju pravo.

- Navijači žele biti blizu travnjaka, imati dobar pogled, zaštitu od kiše i vjetra te atmosferu kakvu zaslužuje veliki nogometni klub. Neka to bude najljepši stadion u Europi, ali prvo neka bude dobar stadion. Najskuplji stadion je onaj koji jednom izgradimo pogrešno. Natječaj možemo ponoviti, ali Maksimir od 200 milijuna eura ne možemo vratiti u dućan s računom ako shvatimo da smo pogriješili. Među tisućama Bad Blue Boysa sigurno postoji arhitekt ili građevinski inženjer koji ima diplomu, stručno znanje i 20 godina iskustva na tribini. Zašto i takav čovjek ne bi imao glas? Vjerujem da bi to napravio i besplatno - rekao je Baksa.