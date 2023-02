Božić objasnio zašto je otkazao reprezentaciji: Što ću ja tamo ako se ne uklapam u sistem?

Na širem popisu hrvatske košarkaške reprezentacije nije bilo mjesta za ponajboljeg igrača ABA lige Luke Božića, no Aco Petrović se ubrzo predomislio i uvrstio košarkaša Zadra na širi, potom i uži popis. Međutim, Božić je otkazao.

"Izbornik Petrović me zvao 10 dana prije nego je popis izašao i pitao me jesam li voljan igrati, jesam li spreman, na što sam ja rekao da jesam i da mi je žao sto sam bio ozlijeđen zadnji put te da nisam mogao pomoći ekipi na što je on rekao ok.

Nakon toga izađe popis bez mene na njemu, da se ja ne uklapam u sistem ili ne znam što već. Ne znam zašto me uopće zvao na telefon. Nakon pritiska javnosti, naknadno me nadodao i jedini logičan potez je da se ne odazovem jer što ću ja tamo ako izbornik izjavi da se ne uklapam u sistem.

Nemam ništa protiv izbornika ili reprezentacije i njihov je izbor koga će zvati. Apsolutno se ne ljutim, ali mislim da je ovo logičan potez od mene", službeni je odgovor samog igrača, prenosi Sportski KOD.

Podsjetimo, Hrvatska ima tek teoretske šanse završiti prva u skupini i otići u idući krug kvalifikacija te je vjerojatno na ljeto čeka drugi krug pretkvalifikacija za EP 2025.

Igrači s kojima će Hrvatska na Švicarsku i Austriju su: razigravači Mavra (Split), Kapusta (Cibona) i Filipović (Leyma Coruna, španjolska druga liga), bekovi Badžim (Konyaspor, Turska), Perković (Orleans, francuska druga liga) i Jordano (Zadar), krila Nakić (Breogan, Španjolska), M. Drežnjak (Studentski centar) i Runjić (Split) te visoki igrači D. Drežnjak (Zadar), Rudan (Mega), Prkačin (Girona, Španjolska), Branković (Mega), Buljan (Prat, 3. španjolska liga, na posudbi iz Joventuta) i T. Ivišić (Studentski centar).

