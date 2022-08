Braća Sinković otkrili: Protivnici su nam rekli da su uz nas izrasli, da ih inspiriramo. Ponosni smo!

U dvojcu na pariće već godinama dominiraju, a u nedjelju su došli do 19. medalje na velikim natjecanjima, šeste zlatne na europskim prvenstvima. Martin i Valent Sinković opet su pomeli konkurenciji i nagovijestili da će na nadolazećem svjetskom prvenstvu u Češkoj (18. - 25. rujna) biti uvjerljivo najveći favoriti za zlato.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prekrasan osjećaj. Stvarno nestvarno zvuči (op.a., broj medalja). Bilo je teško. Znali smo da će biti. Baš smo zadovoljan i ponosan kako smo odveslali. Držali smo ritam, Španjolci su nas htjeli iznenaditi. Pokazali smo da imamo više energiju i na kraju smo uvjerljivo slavili - kazao je Valent.

- Moram čestitati i sebi i bratu što smo zadržali 'hladnu' hladnu. Vjerovali smo u sebe i to se pokazalo. Jako sam ponosan. Rekli su nam Španjolci nedavno u Luzernu, a sada i Litavci: "Rasli smo uz vas, gledali vaše utrke i to nas je inspiriralo. Sada su ti dečki došli na našu razinu i ponosan sam na to.- otkrio je Martin.

Ova pobjeda još je veća kada uzmemo u obzir da je Valent imao tešku ozljedu leđa...

- Imali smo nekih problema s ozljedom, čak i s tehnikom posljednjih dana nismo bili zadovoljni. Uvijek ćemo dati sve najbolje od sebe. Doći će vrijeme kada nećemo više biti prvi, ali želimo da to bude što kasnije - kazao je Valent.

Nevjerojatna braća došli su do 32. uzastopne pobjede. Može se reći da su nas razmazili. Koliko im stvaraju pritisak vlastiti uspjesi, otkrio je Martin.

- Stvara se pritisak. Ali ne zbog očekivanja drugih, nego svojih. Najveći je pritisak ne ostvariti rezultat nakon svih treninga i svega što prolazimo. Brat je trpio bol svakodnevno. Jako sam ponosan na njega - kazao je Martin.

- Na svu sreću sanirali smo ozljedu, ne osjetim nikakvu bol. Ako budemo zdravi, trenirat ćemo maksimalno i očekujemo da ćemo biti u još boljoj formi - zaključio je Valent.

Najčitaniji članci