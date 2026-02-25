Braća Sinković u predivnom krajoliku Limskog kanala: I vi možete veslati s njima, evo kad

Obavijesti

Dugogodišnja želja veslačke zajednice u Istri, ali i šire - da se ondje vrati vrhunsko veslanje - ostvarila se prošle godine prvim izdanjem regate, a ove će godine, uz partnerstvo s Maistrom, ona biti još jača

Admiral

Još malo vremena ostalo je do početka veslačkog spektakla u Istri, međunarodne utrke Istria Rowing Cup, koja će se u petak i subotu voziti u prekrasnom krajoliku Limskog kanala te će, između ostalih, okupiti najveća i najpoznatija imena hrvatskog veslanja, predvođena našim trofejnim olimpijcima, braćom Sinković, Damirom Martinom, Davidom Šainom, braćom Lončarić… Dolazak je potvrdio i najbolji slovenski veslač Filip Matej Pfeifer, kao i veslačke ekipe Slovenije, Austrije i Italije.

Dugogodišnja želja veslačke zajednice u Istri, ali i šire - da se ondje vrati vrhunsko veslanje - ostvarila se prošle godine prvim izdanjem regate, a ove će godine, uz partnerstvo s Maistrom, ona biti još jača.

- Očekujem dobro vrijeme i da na utrci vidimo što smo radili na pripremama, nakon dosta dobrih kilometara u pet dana, te da ispravimo sitnice. Lijepo je, predivno, posebno, jako mi se dopalo, veselim se Rovinju i Limskom kanalu. I dobri su uvjeti za veslanje. Šibenski je kanal sličan, ali ovdje je posebno - rekao je Martin Sinković, koji je i prošle godine veslao u Istri.

ISTRIA ROWING CUP 2025
Foto: Tea Pozar Photography

On i njegov brat Valent vratili su se u dvojac na pariće i ponovno se pripremaju za borbu za zlato.

- Prekrasna je priroda, jako je lijepo veslati na ovom mjestu. Dosta je usko pa je zaštićeno od vjetra, idealno. Inače smo se pripremali na Prokljanskom jezeru, isto je jako lijepo - naglasio je Valent.

A osim utrka u divnoj prirodi, Istria Rowing Cup ponudit će i nesvakidašnji izazov za posjetitelje.

- Još '80-ih godina prošlog stoljeća dolazili su nam na pripreme veslači iz Danska, Njemačke, Švedske i ideja je bila da ponovno koristimo Lim kao akvatorij koji je odličan za pripreme. A nakon utrka, u subotu nas očekuje i ekshibicija u kojoj će svi moći veslati na 300 metara, neću reći protiv Sinkovića nego s njima i drugim poznatim veslačima. Nagrade su lijepe i odlična je prilika da ljudi vide kako je veslati uz Sinkoviće ili Lončariće i kako ih je teško pobijediti - naglasila je Ivetta Volčić, predsjednica Istarskog veslačkog saveza i nekadašnja veslačica.

Utrke u petak počinju od 10 sati, a u subotu od 9 sati.

