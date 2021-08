Jezive scene gledali smo prije manje od dva mjeseca na Europskom prvenstvu kada se danski nogometaš Christian Eriksen srušio usred igre. Liječnici su ga oživljavali i naposljetku je došao svijesti, no prvi trenutci bili su zaista zastrašujući, kako za gledatelje na malim ekranima, tako još više za one koji su se nalazili na terenu, među kojima je bio i njegov suigrač Martin Braithwaite.

Braithwaite je bio jedan od onih koji je među prvima pohitao prema Eriksenu. Danci su svog suigrača tad zagradili kako ga javnost ne bi gledala u takvom stanju. Braithwaite se sad oglasio i u dokumentarcu te dao svoje viđenje cijele situacije:

- Bio je jedan trenutak gdje sam pogledao Eriksena i on je bio mrtav. Kad pogledaš mrtvo tijelo, nemaš sumnje. Znaš odmah da je netko mrtav, to je jasno. To sam ja vidio. Kad sam vidio to počeo sam se moliti. U tom trenutku osjetio sam da je to jedino što mogu, okrenuti se Bogu - pričao je Braithwaite pa nastavio:

- Svi liječnici su tad spašavali njega i ta slika je nešto što ne želim nikad nikome. Nasreću, sve je završilo dobro, Eriksen je stabilno, a to je jedino što smo mogli zaželjeti.

Eriksen se od tog incidenta oporavlja u Danskoj te mu je ugrađen defibrilator, no talijanska pravila mu zabranjuju nastup ukoliko isti ne bude maknut, a može biti maknut samo ako je srce Danca u potpuno zdravom stanju. On se ovog tjedna vraća u Milan gdje će biti podvrgnut daljnjim pregledima kako bi se ustvrdilo može li opet zaigrati nogomet.