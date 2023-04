Branio je za AZ i Hajduk: Još od 1976. je u Alkmaaru bio kamp za igrače, uvjeti su fenomenalni

Rizah Mešković (75) u Splitu poznatiji po nadimku "Mate" koji je dobio kada je iz tuzlanske Slobode došao na Stari Plac braniti u onoj "zlatnoj generaciji" Hajduka iz 70-ih godina prošlog stoljeća, branio je i za drugog finalista ovogodišnje Lige prvaka mladih, za AZ Alkmaar.

- Srce mi je puno, moja dva kluba, dva kluba koja su mi u srcu su u finalu. Kud ćeš veće sreće - kaže nam Mešković, koji je gledao Hajdukovo polufinale protiv Milana.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk srušio Milan za finale Lige mladih

- Gledao sam, kako ne, bila je odlična utakmica i fenomenalan uspjeh Hajduka. Baš mi je drago zbog njih, ova djeca su Hajdukovo zlato i srebro koje treba dodatno oplemeniti i s njima dići Hajduk na još veću razinu. Uz pametno vođenje kluba i par pojačanja ova djeca za koju godinu mogu čuda raditi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po Europi, kao što je to Hajduk nekada radio..

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prisjetio se Mešković i kako je počeo veliki uspjeh Alkmaarove škole nogometa.

- Kad sam došao tamo nisam mogao vjerovati da ljudi razmišljaju o nogometu na takav način. Oni su napravili kamp van grada, uz njega mali hotelčić u koji su dovodili igrače i radili s njima. Živjeli su i po cijeli dan boravili u kampu, a nastavnici su im dolaze predavati u istim tim prostorijama, kao da idu u školu. Pazite, bilo je to 1976. godine!? I sada imaju fenomenalne uvjete u kojima odgajaju igrače po uhodanom receptu, dovode mlade, nepoznata imena, rade s njima, bruse ih i prodaju. U to vrijeme kad sam ja došao u Nizozemsku Ajaxova škola bila je puno jača, ali za vrlo kratko vrijeme oni su ih prestigli. I dalje su to za naše pojmove nepoznati, ali svjetski igrači.

'U finalu neću navijati, nego uživati'

Tim primjerom trebao bi ići i Hajduk.

- Hajduk ima na čelu Akademije Boru Primorca, to je jedan od najboljih poteza koji je napravljen. Prije 50 godina Hajduk je čuda radio sa svojim igračima i sada se imaju priliku vratiti na taj put. I bez obzira pobijedili ili izgubili sutra, oni su pronijeli slavu Hajduka više nego brojne ranije generacije. Hajduk ima mogućnost upisati se u povijest, ima sve na dlanu da u idućih pet ili deset godina opet bude svjetski klub, i to s igračima iz svoje Akademije, kao što smo to nekad bili s "Ivićevim tićima". Sada se to pokazalo i na međunarodnoj sceni, Hajduk kao i Alkmaar imaju svoj proizvod, za razliku od Liverpoola, Milana ili Manchester Cityja, koji su sve napravili s igračima kupljenim iz drugih klubova. Na nesreću Hajduk je dugo tražio pravi put, dovodio je puno igrača, prošlo je puno godina u kojima se trošio novac i slava koju su stvarale nekadašnje generacije. Ali sad opet imaju priliku sa svojim igračima napraviti veliki rezultat - kaže Mešković koji kaže da u finalu neće navijati nego uživati:

- I Hajduk i Alkmaar su moji klubovi, kao i Sloboda u kojoj sam počeo. To su dva oka u glavi koja se ne mogu razdvojiti. Za mene će biti slavlje tko god pobjedi, kao što je slavlje i sada, jer su oba u finalu. Mene je sam Bog poslao iz Tuzle u Hajduk, pa u Alkmaar, neka pobjedi bolji i neka nauče nešto jedni od drugih i postanu još bolji.

Zanimljiva je informacija da je Mešković nakon osvajanja dvije duple krune s Hajdukom pod vodstvom Tomislava Ivića, u Nizozemskoj igrao protiv trenera kojega smatra najboljim svih vremena na području bivše države.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ivić je iz Hajduka otišao u Ajax, a ja u klub koji se tada zvao AZ '67. AZ je kratica za Alkmaar i Zanstrek, klubove koji su se '67. godine ujedinili, a danas se zove AZ Alkmaar. Branio sam protiv Ivićeva Ajaxa u finalu nizozemskog Kupa i pobijedili smo sa 1:0, što je bio prvi trofej AZ-a u njegovoj povijesti. Nakon toga smo se plasirali u Europu, eliminirali Young Boyse, pa zatim na penale ispali od Barcelone koju je predvodio Cruyff. Zanimljive su bile i okolnosti uoči tog finala Kupa. Ivić je s Ajaxom bio osvojio prvenstvo Nizozemske, ali šuškalo se da će otići čak i ako osvoji Kup, a ako to ne uspije, onda sigurno.

