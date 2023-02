Branko Strupar pretrpio srčani udar: Osjećao sam stezanje u grlu i otišao se malo oznojiti...

Bivši nogometaš Dinama Branko Stupar (53) oporavlja se nakon srčanog udara koji je pretrpio prošli petak prije nego što je rekreativno zaigrao mali nogomet.

- Osjećao sam stezanje u grlu. Nije to bilo ništa posebno, onda se sve pojačavalo. Otišao sam da se malo oznojim, mislio sam da će mi to pomoći, no onda sam shvatio da je riječ o nečemu težem - rekao je bivši belgijski reprezentativac za gol.hr.

- Vratio sam se kući, čim je supruga vidjela, stavila me u automobil i odvezla u bolnicu. Čim su me tamo vidjeli, odmah su me poslali na operaciju. Bio sam tri dana u bolnici - dodao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ugradili su mu dva stenta, a u utorak je izašao iz bolnice i osjeća se dobro, no potresla ga je smrt Ćire Blaževića, koji je rođen na isti dan kao i on, 9. veljače.

- Bio sam pod velikim stresom zbog gubitka roditelja prije godinu dana, za njih sam bio jako vezan. Počeo sam pojačano pušiti pa nisam bio toliko svjestan stresa. Tek shvaćam koliko je to utjecalo na mene. Otac mi je imao tri srčana udara, to je možda i genetski - zaključio je.

