Bravo, cure! RK Lokomotiva izborila top 8 u Europskoj ligi

Rukometašice Lokomotive izborile su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon što su u susretu posljednjeg, 6. kola C skupine na gostovanju pobijedile Rapid sa 29-24 (17-13).

Rumunjska ekipa je i prije zadnjeg kola osigurala prvo mjesto u skupini, dok su se Lokomotiva, Oldenburg i Tertnes Bergen borili su drugu poziciju.

"Lokosice" su imale jasnu situaciju, pobjeda im je donosila prolaz i to su uspjele ostvariti.

Zagreb: Susret RK Lokomotiva - Vfl Oldenburg u 5. kolu EHF Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zagrebačka ekipa je već sredinom prvog dijela imala šest golova prednosti (11-5), a na poluvrijeme je otišla s +4 (17-13). Rapid se početkom drugog dijela spustio na dva gola zaostatka (16-18), ali je Lokomotiva serijom 4-0 ponovo pobjegla na šest razlike i do kraja održavala prednost.

Lokomotivu su do pobjede predvodile Paula Posavec i Iva Zrilić sa po šest golova, dok je Tara Đelekovčan dodala pet golova. U redovima Rapida istaknula se Mariana Lopes Ferreira sa sedam golova.

Zagreb: Susret RK Lokomotiva - Vfl Oldenburg u 5. kolu EHF Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U drugom susretu iz ove skupine Tertnes je na gostovanju pobijedio Oldenburg sa 36-32.

Rapid je osvojio prvo mjesto s osam bodova, Lokomotiva ima sedam, Tertnes pet, a Oldenburg četiri boda. Lokomotiva će u četvrtfinalu igrati protiv francuskog Dijona.