Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJAN USPJEH

Bravo, cure! RK Lokomotiva izborila top 8 u Europskoj ligi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bravo, cure! RK Lokomotiva izborila top 8 u Europskoj ligi
3
Zagreb: Susret RK Lokomotiva - Vfl Oldenburg u 5. kolu EHF Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Rapid je osvojio prvo mjesto s osam bodova, Lokomotiva ima sedam, Tertnes pet, a Oldenburg četiri boda. Lokomotiva će u četvrtfinalu igrati protiv francuskog Dijona

Admiral

Rukometašice Lokomotive izborile su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon što su u susretu posljednjeg, 6. kola C skupine na gostovanju pobijedile Rapid sa 29-24 (17-13).

Rumunjska ekipa je i prije zadnjeg kola osigurala prvo mjesto u skupini, dok su se Lokomotiva, Oldenburg i Tertnes Bergen borili su drugu poziciju.

"Lokosice" su imale jasnu situaciju, pobjeda im je donosila prolaz i to su uspjele ostvariti.

Zagreb: Susret RK Lokomotiva - Vfl Oldenburg u 5. kolu EHF Europske lige
Zagreb: Susret RK Lokomotiva - Vfl Oldenburg u 5. kolu EHF Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zagrebačka ekipa je već sredinom prvog dijela imala šest golova prednosti (11-5), a na poluvrijeme je otišla s +4 (17-13). Rapid se početkom drugog dijela spustio na dva gola zaostatka (16-18), ali je Lokomotiva serijom 4-0 ponovo pobjegla na šest razlike i do kraja održavala prednost.

Lokomotivu su do pobjede predvodile Paula Posavec i Iva Zrilić sa po šest golova, dok je Tara Đelekovčan dodala pet golova. U redovima Rapida istaknula se Mariana Lopes Ferreira sa sedam golova.

Zagreb: Susret RK Lokomotiva - Vfl Oldenburg u 5. kolu EHF Europske lige
Zagreb: Susret RK Lokomotiva - Vfl Oldenburg u 5. kolu EHF Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U drugom susretu iz ove skupine Tertnes je na gostovanju pobijedio Oldenburg sa 36-32.

Rapid je osvojio prvo mjesto s osam bodova, Lokomotiva ima sedam, Tertnes pet, a Oldenburg četiri boda. Lokomotiva će u četvrtfinalu igrati protiv francuskog Dijona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026