DEVET RAZLIKE

Bravo, dečki! 'Barakude' razbile SAD u 1. kolu Svjetskog kupa

Piše HINA,
Foto: JEREMY LEE/REUTERS

Admiral

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija uvjerljivom 16-7 (4-1, 5-1, 4-3, 3-2) pobjedom protiv SAD-a u susretu 1. kola skupine B započela je svoj nastup na turniru Svjetskog kupa Divizije 1.

Najefikasniji u sastavu Hrvatske bili su Loren Fatović i Tin Brubnjak sa po tri gola, po dva su dodali Rino Burić, Marko Žuvela i Zvonimir Butić, dok je trostruki strijelac za SAD bio Nicolas Saveljić.

Hrvatska je pitaje pobjednika riješila još u prvom poluvremenu utakmice kada je ostvarila sedam golova prednosti, bilo je 8-1, pa 9-2 na isteku druge četvrtine, te je nastavak bio tek odrađivanje posla.

U drugom dvoboju 1. kola ove skupine Italija je svladala Španjolsku sa 12-10, a Hrvatska će u 2. kolu u utorak od 14.30 sati igrati protiv Španjolske.

Plasman na završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja, izborit će pet prvoplasiranih reprezentacija iz Alexandropolija.

