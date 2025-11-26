FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu, a ljubav cvate: 'Najdraža osoba'

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
Veza atraktivne voditeljke i zvijezde Milana traje već duži period.
| Foto: Screenshot/Facebook
Veza atraktivne voditeljke i zvijezde Milana traje već duži period. |
Foto: Screenshot/Facebook
Veza atraktivne voditeljke i zvijezde Milana traje već duži period.
| Foto: Screenshot/Facebook
Eleonora Incardona (35) polako, ali sigurno postaje jedno od prepoznatljivijih imena na talijanskoj sportskoj sceni. Tepaju joj i da je nova Diletta Leotta (33).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Moj omiljeni grad, s najdražom osobom!
Jer sve postaje ljepše kada to podijeliš s onima koje voliš, napisala je Incardona na slikama iz Pariza.
| Foto: Instagram
Atraktivna Eleonora voditeljica je na DAZN-u, a upravo ova televizija prenosi sve utakmice sa Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u. A tamo je i lijepa Talijanka koju su navijači vrlo brzo zapazili. S prepoznatljivim osmijehom na licu, javlja se u programu uživo uoči utakmica.
| Foto: Instagram
Tako je u svega nekoliko dana prešla popriličnu kilometražu. Bila je prvo na utakmici u Miamiju između Inter Miamija i Al Ahlyja, a samo dan kasnije izvještavala je iz 4800 km udaljene Pasadene gdje su igrali PSG i Atletico Madrid.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U Atlanti je pratila susret Chelseaja i Los Angelesa pa je potom potegnula i do 'grada anđela' na utakmicu Intera i Monterreyja. Uz nju je bilo lakše pratiti utakmice na kojima se nije puno toga događalo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena i odrasla u malom sicilijanskom gradiću Chiaramonte Gulfi, Eleonora se u svojim ranim dvadesetima okušala na izboru za Miss Italije 2010. godine, što joj je otvorilo vrata u svijet modelinga i televizije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je prvotno studirala pravo, ubrzo je pronašla novu strast u sportskom novinarstvu. Uloga na DAZN-u omogućila joj je priliku da izvještava s nekih od najvećih stadiona u Italiji, uključujući San Siro u Milanu i Allianz stadion u Torinu.
| Foto: Instagram
Veza s nogometašem Samueleom Riccijem (25), reprezentativcem Italije i igračem Milana, dodala je dozu intrige i privlačnosti njezinoj javnoj slici, iako se Eleonora trudi držati fokus na svom radu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njeni pratitelji na društvenim mrežama imaju priliku pratiti balans između njene profesionalne i privatne svakodnevice, što je čini pristupačnijom. A prati je 1,1 milijun ljudi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram