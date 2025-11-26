Obavijesti

PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu, a ljubav cvate: 'Najdraža osoba'

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
Veza atraktivne voditeljke i zvijezde Milana traje već duži period. | Foto: Screenshot/Facebook
Veza atraktivne voditeljke i zvijezde Milana traje već duži period. | Foto: Screenshot/Facebook
