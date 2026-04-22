Bravo, Dino! Prižmić pobijedio bivšeg finalistu Wimbledona

Nakon Marina Čilića, plasman u 2. kolo Masters 1000 turnira u Madridu izborio je i mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić porazivši Talijana Mattea Berrettinija sa 6-3, 6-4.

Nakon što je uspješno odradio kvalifikacije ostvarivši dvije pobjede, 20-godišnji Splićanin je pobjednički niz nastavio i u glavnom ždrijebu. U susretu 1. kola pobijedio je bivšeg šestog tenisača svijeta Talijana Berrettinija sa 6-3, 6-4.

Prižmić je odigrao sjajan meč, posebice na servisu gdje je Berrettiniju dopustio svega jednu break-loptu koju je spasio. S druge strane, Prižmić je u prvom setu početni udarac suparnika oduzeo u šestom, a u drugom u trećem gemu. Ukupno je zabio tri asa uz 54 posto pogođenog prvog servisa.

- Ovo je definitivno velika stvar za mene. Zadovoljstvo je dijeliti teren s njim. Danas sam jako zadovoljan svojom izvedbom, a također mi je zadovoljstvo igrati ovdje na ovom središnjem terenu. Nevjerojatan je osjećaj - poručio je mladi Splićanin kojeg u drugom kolu čeka četvrti nositelj Amerikanac Ben Shelton.

Berrettini je bivši Grand Slam finalist, 2021. je igrao finale Wimbledona, a godinu dana kasnije bio je šesti tenisač svijeta. No, zadnjih godina je imao velikih problemi s ozljedama. Trenutačno drži 92. mjesto na ljestvici.

- Teško je, jer sam već odigrao dvije utakmice u kvalifikacijama, ali tako je kako je. Pokušao sam se, kao i jučer, pripremiti koliko god mogu. Zadovoljan sam svojom današnjom igrom - poručio je Prižmić koji je ovim rezultatom došao i do novog renkinga karijere, 80. pozicije na ATP listi.