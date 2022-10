Bravo, lave! Ćorić u još jednom trileru slomio 11. na svijetu i izborio polufinale tunira u Beču

Borna Ćorić (ATP - 27.) će igrati u polufinalu ATP turnira serije 500 u Beču, gdje je u petak u četvrtfinalnom dvoboju svladao najboljeg poljskog tenisača Huberta Hurkacza (ATP - 11.) sa 6-4, 6-7 (2), 7-6 (5) poslije dva sata i 53 minute borbe.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i druga pobjeda Ćorića koji je slavio 2019. na zemljanoj podlozi u Monte Carlu, a izgubio je od Poljaka 2020. na ATP Cupu u u Australiji, na tvrdoj podlozi.

Foto: LISA LEUTNER

Ćorić će u subotnjem polufinalu igrati protiv pobjednika posljednjeg četvrtfinalnog dvoboja u kojem će se sastati Britanac Daniel Evans (ATP - 26.) i Kanađanin Denis Shapovalov (ATP - 19.).

U cijelom meču vidjeli smo samo jedan 'break', a taj je bio odlučujući za osvajanje prvog seta. Napravio ga je Borna Ćorić već u trećem gemu. Bila je to i njegova jedina prilika za oduzimanje servisa.

Ćorić je svoj servis sigurno držao do desetog gema drugog seta, kad je morao spasiti prvu Hurkaczevu priliku za 'break' koja je ujedno bila i set-lopta. Odluka je pala u 'tie-breaku', u kojem je Zagrepčanin poveo 2-0, a onda izgubio sljedećih sedam poena, a time i set.

Borna je na početku trećeg seta morao spašavati dvije 'break-lopte' u prvom te još jednu u trećem gemu. Tada je zatražio pomoć fizioterapeuta, zbog bolova u desnom ramenu. Tretman je bio uspješan i do kraja meča Ćorić nije suparniku dopustio novu priliku za 'break'.

Foto: LISA LEUTNER

Tako je cijeli meč sveden na jedan 'tie-break'. Hurkacz je poveo 3-2 i imao dva servisa, ali je Ćorić odgovorio nizom od tri sjajna poena za vodstvo 5-3. No, Poljak je došao do 5-5, da bi Borna izvrsnim reternom izborio prvu meč-loptu. Više mu nije trebalo. U izmjeni je agresivnim forhendom natjerao 11. tenisača svijeta na pogrešku i tako došao do svog drugog polufinala u ovoj sezoni.

Kad je to napravio prvi put, prije dva mjeseca u Cincinnatiju, Ćorić je došao i do najvećeg naslova u karijeri.

Ključnima su se pokazale četiri 'break-lopte' koje je Borna spasio, od toga tri u trećem setu. Hurkacz je ukupno osvojio dva poena više, lakše je osvajao gemove na početnom udarcu, ali u Beču je ostao zarobljen u četvrtfinalu.

Za drugo mjesto u finalu borit će se prvi nositelj, Rus Danjil Medvjedev, i Bugarin Grigor Dimitrov. Medvjedev je sa 6-4, 6-2 svladao Talijana Jannicka Sinnera, a Dimitrov je sa 6-3, 4-6, 6-4 bio bolji od Amerikanca Marcosa Girona.

