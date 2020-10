Hrvati dominiraju u Svjetskom kupu! Zwicker i Srbić do zlata

<p>Hrvatski gimnastičar<strong>i Christina Zwicker</strong> na gredi i<strong> Tin Srbić </strong>na preči osvojili su zlatne medalje na Svjetskom kupu u Szombathelyju.</p><p>Gimnastičarka ZTD Hrvatskog sokola u svom četvrtom finalu na SK-u u karijeri osvojila je prvu medalju i odmah zlatnu. I to uvjerljivo, sa 12.800 bodova ispred Latvijke Eline Vihrove (12.250) i brončane Čehinje Anete Holasove (12.100).</p><p>Druga hrvatska finalistica na gredi Tina Zelčić (17), još jedna gimnastičarka trenera Marka Breza, zauzela je sedmo mjesto s ocjenom 11.800 bodova. </p><p>Samo nekoliko trenutaka kasnije Christina je nastupila i u finalu na parteru osvojivši osmo mjesto sa 10.700 bodova.</p><p>- Presretna sam. Moja prva medalja sa svjetskih kupova i odmah zlato. Bez riječi sam. Atmosfera je u dvorani bila odlična, čak je bilo publike, iako nisam očekivala da će biti s obzirom na COVID i cijelu situaciju. No, stvarno je bilo odlično, svi su navijali za sve i stvarno sam iznenađenja. Parter je bio malo lošiji, na žalost s padom, ali dobro, nadam se da će biti bolje drugi put. Idemo u nove pobjede - komentirala je nakon osvajanja zlata Zwicker.</p><p>Hrvatska je do sada imala 104 ženska finala na svjetskim kupovima, a Christinino zlato je ukupno 30. medalja ženske sportske gimnastike. Zwicker je prije Szombathelyja bila šesta (tlo) i osmo. (preskok) na Svjetskom kupu u Mersinu 2018. godine, te osma na tlu na SK-u u Guimaraesu iste godine. Prošle godine je na SK-u u Zhaoqingu bila deveta na gredi i 10. na tlu.</p><p>Zlatnu medalju osvojio je i Tin Srbić na preči. U svom 20. finalu na turnirima SK-a osvojio je 14. medalju i ukupno sedmo zlato.</p><p>Slavio je sa 14.650 bodova, a na postolju je stajao uz srebrnog Kazahstanca Milada Karimia (14.150) i brončanog Mađara Davida Vecsernyesa.</p><p>Tinu je ovo bio prvi međunarodni nastup nakon čak godinu dana i osvajanja svjetskog srebra u Stuttgartu 2019. godine, ali pauza mu ni malo nije smetala. </p><p>- Jako sam sretan što sam odradio dobru vježbu u finalu, zato što godinu dana nismo nastupali zbog cijele ove situacije s pandemijom. Bilo je malo više treme nego inače, ali sve što sam dogovorio s trenerom, to sam i uspio napraviti u finalu i evo, još jedno zlato je tu. Idemo dalje, slijede pripreme za Europsko prvenstvo i Olimpijske igre - kratko je poručio Tin.</p>