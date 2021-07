Fantastičan tjedan za hrvatski tenis! Nakon Nikole Mektića i Mate Pavića, četvrtfinale parova u Tokiju izborili su kumovi Marin Čilić i Ivan Dodig!

Baš kao i u prvom kolu protiv Nishioke i Daniela, kumovi niti ovaj put nisu izgubili set, a od međugorskog reketa nastradali su Amerikanci Rajeev Ram i Francis Tiafoe (6-3, 7-5).

Dodig i Čilić su samouvjereno djelovali i u prvom meču protiv japanskog para, a danas su bili još bolji. Pokazali su koliko je jaka kumska veza. Nakon uvjerljivog prvog seta, gledali smo dramu u drugom. Tiafoe i Ram imali su dvije set lopte, ali Marin i Ivan su se spasili pa odmah u sljedećem gemu napravili break i potvrdili pobjedu.

Naši tenisači su u prvom setu u prve probleme ušli u trećem gemu. Tiafoe je sjajno reagirao nakon Dodigovog servisa i donio svome paru dvije break lopte. Ipak, Dodig nas je izvukao sjajnim servisima i izjednačio na 2-2.

Nanjušili su kumovi slabosti američkog para i žestoko pritisnuli u šestom gemu. Fantastično su reternirali i zaradili tri break lopte koje su pak propustili, Ram je spasio četvrtu, ali petu nije mogao. Poveli smo 4-2.

Čilić i Dodig su do kraja seta mirno odservirali i zaključili prvi set sa 6-3.

U drugom setu nismo vidjeli break lopte do šestog gema. I američki i hrvatski par bili su sigurni na servisu, no sve do trenutka kada su Ram i Tiafoe izborili dvije break lopte. Na svu sreću, Čilića je poslužio servis u ključnom trenutku pa smo uspjeli izjednačiti na 3-3.

U desetom gemu novi problemi za Čilića i Dodiga. Vidjeli smo veliku borbu, Amerikanci su nas pritisnuli i s 40-15 izborili dvije set lopte, ali opet Marinov servis zna kada treba funkcionirati. Uspjeli smo se izvući i izjednačiti na 5-5.

Nakon drame na servisu, eto prvog breaka u drugom setu! Čilić je fantastično reternirao Ramu i izborio dvije break lopte, a odmah prvu smo i iskoristili. Tiafoe je lopticu zakucao u mrežu.

I došao je servis za meč i nova drama.Amerikanci su pritisnuli i imali 0-30, ali uspjeli su naši preokrenuti. Dodigov servis i Marinov forhend progurali su nas među najboljih osam na Olimpijskim igrama!

Kumovi će za polufinale igrati protiv Britanaca Joea Salisburyja i Andyja Murraya. Osvajač zlatne medalje iz Londona je u Tokiju odustao od singla zbog ozljede mišića, no već isti dan je nastupio u parovima. Na kraju je dogurao do četvrtfinala.

Dodig i Čilić su s velikim očekivanjima došli u Tokio i to s razlogom. Nisu u karijeri odigrali puno zajedničkih mečeva, ali kada god su igrali, radili su senzacije. Iskusni su, fantastično se razumiju na terenu i djeluju baš samouvjereno, točno znaju kada tko mora više potegnuti. Sjetit ćemo se svi nevjerojatne pobjede nad braćom Bryan u četvrtfinalu Davis Cupa 2016. godine, a iste godine su u Zadru pobijedili Herberta i Mahuta, tada najbolji par svijeta.

Već tada su pokazali da se mogu nositi s najboljim parovima na svijetu, a sada su u Tokiju na korak od borbe za medalje.

Prije pet godina smo u parovima ispali već u prvom kolu (Čilić i Draganja), a sada imamo dva para među najboljim osam. Hrvatska je postala moćna teniska sila!